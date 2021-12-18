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TIMETURK / GENEL / Zeytinyağı sabunu evde nasıl yapılır?

Zeytinyağı sabunu evde nasıl yapılır?

Marketten satın aldığımız sabunların içerisinde vücudumuza zararlı pek çok kimyasal madde bulunuyor. Peki evde doğal malzemeler kullanarak bir sabun hazırlayabilir miyiz? Sizler için doğal sabun tarifi derledik...

2 Saat Önce
2021-12-18 18:58:22
Zeytinyağı sabunu evde nasıl yapılır?


Marketten satın aldığımız sabunların içerisinde zararlı maddeler mevcut. Üstelik doğal içerikli olduğunu iddia eden ürünler bile zararlı maddeler içerebiliyor. Evde doğal malzemeler kullanarak sabun hazırlamak ise sandığınız kadar zor değil.

Ev yapımı zeytinyağlı sabun için hangi malzemelere ihtiyacımız olacak?

Ev yapımı zeytinyağlı sabun için temiz (beyaz) kül, 30-40 ml su, 120 ml zeytinyağı ve bir tutam kaya tuzuna ihtiyacınız olacak.

Bu sabunu hazırlamak için ayrıca gözlerinizi koruyabilecek bir gözlük, eldiven, tahta kaşık, iki tane tencere ve sabunlara şekil vermek için kalıp temin etmeniz gerekiyor.

Ev yapımı zeytinyağlı sabun nasıl hazırlanır?

Temiz odun küllerini alın ve bir tencerenin içerisine koyun. Daha sonra üzerine suyu ilave edin ve ocağa alıp karışımı ısıtın, fakat kaynamadan ocaktan alın. Isınan karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımın üzerine bir yumurta bırakın. Eğer yumurtanın yarısı içeride diğer yarısı ise üzerinde kalıyorsa kül miktarını doğru kullanmışsınız demektir. Eğer yumurta tamamen karışıma batarsa karışıma biraz daha kül ilave edin. Yumurta karışımın tamamen üzerinde duruyorsa karışıma su ilave edin ve yumurtanın tam ortada kalacak şekilde durmasını sağlayın.

Daha sonra başka bir tencere alın ve içerisine zeytinyağını koyun. Tencereyi 40°C'ye ulaşana kadar ısıtın. Isınan yağı bir süre ılıtın ve ardından üzerine küllü suyu ekleyin. Bu aşamada suyu süzdürerek de ekleyebilirsiniz. Tencereyi tekrar ocağa koyun ve kısık ateşte tahta kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayın. Bu esnada içine bir tutam kaya tuzu ilave edin ve karıştırın. Ocakta pişirdiğiniz bu karışım puding gibi ağdalı bir kıvam almaya başladığında hazır demektir. Hazır olan karışımı sabun kalıbına aktarın, kalıbı hiç kıpırdatmadan yaklaşık iki gün bu şekilde bekletin ve sabunun katılaşmasını sağlayın. Daha sonra kalıptan çıkarın ve birkaç ay tamamen kurumasını bekleyin. Beklettiğiniz yer kuru ve temiz olmalıdır. Yaklaşık iki ay sonra sabununuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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