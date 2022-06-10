Zeynep Bastık boşandı mı? Zeynep Bastık kiminle evli? Zeynep Bastık Tolga Akış çifti ayrıldı mı? Sesi ve şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Zeynep Bastık geçtiğimiz sene reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile dünya evine girmişti. İkili hakkında zaman zaman çıkan boşanma iddiaları magazin gündeminde geniş yer ediniyordu. Son gelen iddiaların ise doğru olduğu açıklandı. Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın boşanma haberi geldi. Taraflar haberleri doğruladı.

Zeynep Bastık boşandı mı? Zeynep Bastık kiminle evli? Zeynep Bastık Tolga Akış çifti ayrıldı mı? Sesi ve şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Zeynep Bastık geçtiğimiz sene reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile dünya evine girmişti. İkili hakkında zaman zaman çıkan boşanma iddiaları magazin gündeminde geniş yer ediniyordu. Son gelen iddiaların ise doğru olduğu açıklandı. Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın boşanma haberi geldi. Taraflar haberleri doğruladı.

Zaman zaman ayrılık iddiaları ile magazin gündeminde yer alan Zeynep Bastık Tolga Akış çiftinden kötü haber geldi. Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında dünya evine girmişti. İkili, Bastık'ın 28 yaşına bastığı 7 Temmuz'da Çeşme'de dünyaevine girdi. Çiftin nikâhına katılanlar arasında Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.

Zeynep Bastık boşandı mı?

İkili hakkında çıkan ayrılık dedikodularının bu kez gerçek olduğu açıklandı. Üç yıllık birlikteliğin ardından evlenen ikili, sürpriz şekilde boşanma kararı aldı. Evlilikte bir yıl dolmadığı için kanunen boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye başvuru için beklediği öğrenildi. Ayrılık haberlerini sosyal medya hesabından da doğrulayan Akış, "Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var." ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık kiminle evli?

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz sene Tolga Akış ile dünya evine girmişti. Akış, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Ayrılık söylentilerini doğrulayan Tolga Akış, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi: Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum...

Zeynep Bastık Tolga Akış çifti ayrıldı mı?

Zeynep Bastık da Tolga Akış ile olan evliliğinin sonlandığını duyurdu. Bastık sosyal medaydan yaptığı açıklamada "Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" dedi. Zeynep Basyık daha önce çocuk istediğini dile getirmişti.