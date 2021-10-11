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TIMETURK / GENEL / Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Tolga Akış kimdir?

Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Tolga Akış kimdir?

Son günlerin en çok konuşulan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık özel hayatı ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Zeynep Bastık ile şarkıcı Edis'in samimi dansı bazı kesimlerin tepkisine neden oldu. Zeynep Bastık'ın Edis ie dansı magazin programlarının da gündemindeydi. Olay dansa yorum yapan Seren Serengil Zeynep Bastık'ın kocasını hedef aldı. Peki Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Zeynep Bastık uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış ile evli. Peki Tolga Akış kimdir?

3 Gün Önce
2021-10-11 14:07:05
Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Tolga Akış kimdir?

Son günlerin en çok konuşulan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık özel hayatı ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Zeynep Bastık ile şarkıcı Edis'in samimi dansı bazı kesimlerin tepkisine neden oldu. Zeynep Bastık'ın Edis ie dansı magazin programlarının da gündemindeydi. Olay dansa yorum yapan Seren Serengil Zeynep Bastık'ın kocasını hedef aldı. Peki Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Zeynep Bastık uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış ile evli. Peki Tolga Akış kimdir?

Son yılların en sevilen şarkıcılarından Zeynep Bastık ile Edis'in samimi dansı sosyal medyada gündem oldu. Bir çok kişi dansın ayarının kaçtığı görüşünü yinelerken Zeynep Bastık'ın evli olduğunu hatırlattı. Magazin gündeminde de çok konuşalan dansa en çarpıcı yorum Seren Serengil'den geldi. Serengil yaptığı yorumlarla Zeynep Bastık'ın kocasını hedef aldı. Serengil açıklamasında "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.

Zeynep Bastık evli mi?

Zeynep Bastık uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında evlendi. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirdi. Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın uzun süredir mutlu bir evliliği var.

Tolga Akış kimdir

Tolga Akış 1984 yılında Bursa'da doğdu. Üniversite için geldiği istanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.

Oyuncu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın nikah masasına oturdu. Aynı zamanda Zeynep Bastık'ın da menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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