Zekeriya Erdurmuş kimdir? Zekeriya Erdurmuş neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli atama ve görevden almaları içeren Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş görevden alındı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin de görevden alınan bir diğer isim oldu. Peki Zekeriya Erdurmuş kimdir ve neden görevden alındı?

Zekeriya Erdurmuş kimdir? Zekeriya Erdurmuş neden görevden alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli atama ve görevden almaları içeren Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş görevden alındı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin de görevden alınan bir diğer isim oldu. Peki Zekeriya Erdurmuş kimdir ve neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama karaları ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 2 kritik pozisyonda görevden almalar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş görevden alındı. Türkiye'de gıdaların denetiminden sorumlu olan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü son olarak, Kinder markalı ürünlerin Salmonella denetimini gerçekleştiriyordu.

Zekeriya Erdurmuş kimdir

Zekeriya Erdurmuş 8 Mayıs 2018 tarihinde başladığım İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevimden Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Zekeriya Erdurmuş 1972 yılında Bolvadin'de doğdu.

Memuriyet hayatına 1989 yılında Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak başlayan Zekeriya Erdurmuş 2003 yılında Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirerek Veteriner Hekim olarak görevine devam etti.

2005-2007 yılları arasında Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü yaptı. 2007-2009 yılları arasında Afyonkarahisar İl Müdür Yardımcılığı görevini ifa etti. 2009' dan 2012 yılı Mayıs ayına kadar Afyonkarahisar İl Müdürü olarak görev yaptı. 02.05.2012 tarih ve 2012/280 sayılı kararname ile Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atandı. 10.06.2014 tarih ve 2014/500 sayılı kararname ile Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atandı.

01.07.2014 tarihinde Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine başladı.

08.05.2018 tarihinde İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne atanan Zekeriya Bey İzmir Tarım İl Müdürü olarak görevine devam etmekteydi. Erdurmuş, 23 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla görevden alındı.