Cavit Erkılınç kimdir? Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama karına göre Cavit Erkılınç Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne atandı. Bu atamanın ardından Cavit Erkılınç'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'ın hayatı...

Cavit Erkılınç kimdir? Cumhrubaşkanı Erdoğan imzası ile görevden almalar ve çeşitli kurumlara yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı. Cavit Erkılınç'ın kim ve nereli olduğı da vartandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Cavit Erkılınç'ın hayatı ve biyografisi...

Cavit Erkılınç kimdir?

Cavit Erkılınç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan artama karalarına göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne getirildi.

Erkılınç, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Elazığlı olan Cavit Erkılınç aynı zamanda Haksöz yazarı.

Cavit Erkılınç'ın Elazığlı olduğu biliniyor.

Yeni atama kararından sonra Cavit Erkılınç BİK Genel Müdürü oldu.

Basın İlan Kurumu nedir?

Basın İlan Kurumu, resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etmektedir. Gazete ve dergileri, dönemsel veya şikâyete bağlı olarak mevzuat ve Basın Ahlak Esasları kapsamında denetlemektedir.

Kurum, gazete ve dergiler ile basın dernek ve sendikalarına beş yıla kadar kredi açmakta; basında fikir ve beden işçisi olarak çalışanlara vadesi iki yılı geçmemek üzere borç para vermektedir. Ayrıca Kurum, yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerinin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımda bulunmaktadır. .