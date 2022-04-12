Türk ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Zekeriya Beyaz kimdir? Prof. Dr. Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kaç yaşındaydı? gibi sorular son dakika gelen haberden sonra araştırılmaya başlandı. Dini konularda yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Zekeriya Beyaz pek çok kanalda da yorumculuk yapıyordu. İşte 84 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın hayat...

Türk ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Zekeriya Beyaz kimdir? Prof. Dr. Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kaç yaşındaydı? gibi sorular son dakika gelen haberden sonra araştırılmaya başlandı. Dini konularda yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Zekeriya Beyaz pek çok kanalda da yorumculuk yapıyordu. İşte 84 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın hayat...

Zekeriya Beyaz kimdir?

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 1 Mart 1938 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi.

Zekeriya Beyaz müftülük de yapmıştır. Zekeriya Beyaz imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazardır. Zekeriya Beyaz'ın kaleme aldığı pek çok kitap bulunuyor.

Beyaz, ilk tahsilini Gaziantep'te, orta tahsilini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde yaptı.

Nizip Ulu Camii'nde imam-hatip olarak ilk defa memurluk görevine 1 Mart 1963 tarihinde başladı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa ederek ayrıldı.

Çeşitli yerlerde yazarlık yaptı. Ayrıca bazı basın kuruluşlarında da köşe yazarlığında bulundu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında aynı enstitüden “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz öldü mü?

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınmıştı.