Zekeriya Beyaz öldü mü? Zekeriya Beyaz neden öldü, ölüm nedeni nedir? İlahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Zekeriya Beyaz kişiliği ve açıklamalarıyla sık sık basında yer buluyordu. Kimi kesimler tarafından açıklamaları tartışılan Zekeriya Beyaz bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

Zekeriya Beyaz öldü mü? Zekeriya Beyaz neden öldü, ölüm nedeni nedir? İlahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Zekeriya Beyaz kişiliği ve açıklamalarıyla sık sık basında yer buluyordu. Kimi kesimler tarafından açıklamaları tartışılan Zekeriya Beyaz bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

Zekeriya Beyaz öldü mü?

84 yaşındaki Zekeriya Beyaz hayat gözlerini yumdu. İlahiyat profesörü Zekeriya Beyaz dini konularda yaptığı açıklamalar ile biliniyordu.

Zekeriya Beyaz neden öldü, ölüm nedeni nedir?

Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınmıştı.

Zekeriya Beyaz kimdir?

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 1 Mart 1938 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk müftü, imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazardır.

Beyaz, ilk tahsilini Gaziantep'te, orta tahsilini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde yaptı.

1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam-hatip olarak ilk defa memurluk görevine başladı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa ederek ayrıldı.

10 yıl kadar serbest yazarlık ve köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında aynı enstitüden “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı.[2] 4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır. .