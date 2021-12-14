Zehra Zulal Atalay Laçin kimdir? Zulâl Atalay Laçin neden tutuklandı? Aksaray Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ‘Profesör’ unvanıyla göreve başlayan Zehra Zulal Atalay Laçin'in doçentlik, mastır ve doktora diplomalarının sahte olduğu anlaşılmıştı. Gözaltına alınan Zehra Zulal Atalay Laçin , 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Gelişmelerden sonra Zehra Zulal Atalay Laçin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Zehra Zulal Atalay Laçin'in Açıköğretim mezunu olduğu öğrenildi.

Zehra Zulal Atalay Laçin kimdir? Zulâl Atalay Laçin neden tutuklandı? Aksaray Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ‘Profesör' unvanıyla göreve başlayan Zehra Zulal Atalay Laçin'in doçentlik, mastır ve doktora diplomalarının sahte olduğu anlaşılmıştı. Gözaltına alınan Zehra Zulal Atalay Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Gelişmelerden sonra Zehra Zulal Atalay Laçin'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Zehra Zulal Atalay Laçin'in Açıköğretim mezunu olduğu öğrenildi.

28 Eylül'de Aksaray Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ‘Profesör' unvanıyla göreve başlayan Zehra Zulâl Atalay Laçin'in diplomalarının sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Zulâl Atalay Laçin'in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Zehra Zulâl Atalay Laçin için istenen ceza ise belli oldu. Savcılık tarafından Laçin hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Zehra Zulal Atalay Laçin kimdir?

Zehra Zulal Atalay Laçin, 28 Eylül'de Aksaray Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ‘Profesör' unvanıyla göreve başladı. Ancak kısa süre sonra üniversite yönetimi durumundan şüphelendi. Laçin, bir sohbet sırasında doçentlik çalışmasıyla ilgili konulara ‘kaçamak' cevaplar vermişti. Rektörlük, 15 Ekim'de Üniversitelerarası Kurul'a başvurarak “Laçin'in doçentlik belgesinin sıhhati hakkında tereddüt hasıl olmuştur, söz konusu belgenin tarafınızdan düzenlenip düzenlenmediğini bize bildirin” dedi. Kurul, 22 Ekim'de “Böyle bir doçentlik belgesi tarafımızdan düzenlenmemiştir” diye cevap verdi. Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı öğrenildi. Açıköğretim mezunu olan ve sahte diplomalarla üniversite porfessörü olarak atanan Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında istenen ceza da belli oldu.

Diğer diplomlar da sahte çıktı

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturmada Laçin'in doçentlik belgesi dışında mastır ve doktora belgeleri de incelemeye alındı. İnceleme ve yazışmalar neticesinde Laçin'in The University of Manchester'dan “üstün başarı” ile aldığını beyan ettiği 22 Kasım 2000 tarihli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konulu yüksek lisans belgesinin de sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca ODTÜ'den aldığını beyan ettiği doktora belgesinin de gerçek olmadığı anlaşıldı. Laçin'in 11 Haziran 1996 tarihinde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren diploma da incelemeye alındı. Bu diplomanın da sahte olup olmadığı araştırılıyor.

10 yıla kadar hapsi istendi

Savcılık tarafından Laçin hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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