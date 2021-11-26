Zulâl Atalay Laçin kimdir? 28 Eylül’de Aksaray Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ‘Profesör’ unvanıyla göreve başlayan Zulâl Atalay Laçin'in doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılmıştı. Zulâl Atalay Laçin hakkında yasal işlem başlatılmış Laçin tutuklanmıştı. Son yaşanan gelişmelerde Zulâl Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı.

Zulâl Atalay Laçin kimdir? 28 Eylül'de Aksaray Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ‘Profesör' unvanıyla göreve başlayan Zulâl Atalay Laçin'in doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılmıştı. Zulâl Atalay Laçin hakkında yasal işlem başlatılmış Laçin tutuklanmıştı. Son yaşanan gelişmelerde Zulâl Atalay Laçin'in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı.

Zulâl Atalay Laçin kimdir?

Zulâl Atalay Laçin, 28 Eylül'de Aksaray Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ‘Profesör' unvanıyla göreve başladı. Ancak kısa süre sonra üniversite yönetimi durumundan şüphelendi. Laçin, bir sohbet sırasında doçentlik çalışmasıyla ilgili konulara ‘kaçamak' cevaplar vermişti. Rektörlük, 15 Ekim'de Üniversitelerarası Kurul'a başvurarak “Laçin'in doçentlik belgesinin sıhhati hakkında tereddüt hasıl olmuştur, söz konusu belgenin tarafınızdan düzenlenip düzenlenmediğini bize bildirin” dedi. Kurul, 22 Ekim'de “Böyle bir doçentlik belgesi tarafımızdan düzenlenmemiştir” diye cevap verdi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturmada Laçin'in doçentlik belgesi dışında mastır ve doktora belgeleri de incelemeye alındı. İnceleme ve yazışmalar neticesinde Laçin'in The University of Manchester'dan “üstün başarı” ile aldığını beyan ettiği 22 Kasım 2000 tarihli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konulu yüksek lisans belgesinin de sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca ODTÜ'den aldığını beyan ettiği doktora belgesinin de gerçek olmadığı anlaşıldı. Laçin'in 11 Haziran 1996 tarihinde ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren diploma da incelemeye alındı. Bu diplomanın da sahte olup olmadığı araştırılıyor.

Z.Z.A.L'nin polisteki ifadesinde, "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım." dediği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.