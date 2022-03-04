Zaporijya Nükleer Santrali son durum: Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer sızıntı var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başattığı saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus güçlerinin ilerleyişi devam ederken ülkenin en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Avrupa'nın da en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son durum milyonlarca insanı endişelendirdi. Peki Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı?

Zaporijya Nükleer Santrali son durum: Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer sızıntı var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başattığı saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus güçlerinin ilerleyişi devam ederken ülkenin en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Avrupa'nın da en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son durum milyonlarca insanı endişelendirdi. Peki Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı?

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırısı devam ederken bölgeden milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Rus güçlerinin ele geçirdiği Zaporijya bölgesinde aktif halde bulunan ve AB'nin en büyük nükleer reaktörü olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Yangın dünyada büyük paniğe neden oldu. Çernobil faciası ile sarsılan Ukrayna'da şimdi de Zaporijya Nükleer Santralinde çıkan yangın dünyayı endişelendirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali nerede?

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye oldukça yakın konumda. Ukrayna'nın güneyinde yer alan Zaporijya kenti Kırım'ın hemen üstünde yer alıyor. Avrupa'nın en büyük santrali Sinop üzerinden yapılan ölçüme göre Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta. Patlaması sonucu serpintisi Türkiye'ye ulaşan Ukrayna topraklarındaki Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıktaydı. Bu mesafeye rağmen Türkiye nükleer serpintiden etkilenmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer sızıntı var mı?

Zaporijya Nükleer Santralinde radyasyon seviyesinin normal olduğunu gösteriyor. Atom Enerjisi Kurumu dünyayı rahatlatan açıklamayı yaptı. Açıklamada "Reaktörler etkilenmedi, radyoaktif sızıntı yok, nükleer sızıntı yok." denildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Zaporijya Nükleer Santrali'nde kontrolü ele geçirdik, santral normal faaliyetlerine devam ediyor. Santralde çıkan yangından Ukrayna sorumlu” denildi.

Zelenski'den dünyaya Zaporijya Nükleer Santrali uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili dünyaya uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından video ile açıklama yapan Zelenski "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar” dedi.

Zaporijya kenti hakkında

Zaporojye'nin eski adı Sarıkamış'tır. Burası Rusların eline geçtikten sonra Sarıkamış adı Zaporojye olarak değiştirilmiştir. Sarıkamış adı Güney Rus çöllerinin eski sakinleri olan Türklerden yadigârdır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Kazaklar günümüzde Zaporojye olarak bilinen bölgeyi Sarıkamış olarak adlandırıyordu. Sarıkamış, Özü nehri boylarında çok tehlikeli ve kamışlık bir yerdir. Heyhat Çölü ile (Kıpçak Çölü) Kırım ağzındaki Ur Kalesini gözümüzde canlandıralım. Bu çöllerin hiçbir özelliği yoktur. Güneş çölde doğar, çölde batar. Bu yerleşim biriminin adı 1770 yıllarına kadar Sarıkamış idi. 1768-1774 Türk Rus Savaşında Rusların eline geçti. II. Yekaterina zamanında devletin yeni güney sınırını korumak amacıyla Sarıkamış'ta bir kale yaptırılarak 1770 yılında şehrin Sarıkamış olan Türkçe adını Aleksandrovski (I. Ordu Başkumandanı Feldmaraşal Alexander Qolitsi'nin şerefine) olarak değiştirildi. Sovyet yönetimi, 1921 yılında şehrin adını bir çar generalinin adını taşıdığı gerekçesiyle pek çok geçit ve coğrafî konumunu da göz önünde bulundurarak “Astana, yani eşik anlamında” Zaporojye olarak değiştirdi.