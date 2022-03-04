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TIMETURK / GENEL / Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı?

Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı?

Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı? Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar devam ederken Rus güçlerinin bombardımanında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Yangın bölge ülkeleri tedirgin etmeye başladı. Zaporijya Nükleer Santralinde yaşanacak nükleer sızıntı yüz binlerce insanı etkiyebilir.

4 Saat Önce
2022-03-04 13:28:39
Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasına dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ederken Putin savaşın hedefe ulaşana kadar devam edeceğini açıkladı. Rus saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı. Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın başta AB ülkeleri olmak üzere Türkiye'de endişe ile takip edildi. Zaporijya  Nükleer Santrali nerede? Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Zaporijya Nükleer Santrali nerede?

Zaporijya Nükleer Santrali Ukrayna'nın güney kısmında yer alır. Kırım'ın hemen üzerinde yer alan Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santralidir. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor. Zaporijya, Ukrayna'nın turistik şehirlerinden biridir. Rusya Ukrayna toprakalrına başlattığı saldırı sonrası Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı. Nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı. Santralin Rusya tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Zaporjiya Nükleer Santrali nerede

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı?

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye Çernobikl Nükleer Santralinden yüzlerce kilomtre daha yakındır. Çernobil faciasının etkileri Türkiye'den hissedilmişti. Zaporijya Nükleer Santralinde çıkan yangından sonra Türkiye'de bir endişe oluştu. Bünyamin Sürmeli "Sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir" dedi. Sürmeli açıklamasına şöyle devam etti: "Patlama olursa sadece tek bölge değil birçok bölge etkilenir. Rüzgar olduğu müddetçe radyoaktif parçacıkların ne kadar yükseğe gitmesi insan temasından uzak durmasını gösterir. Ancak yer seviyesinde ilerlediğinde toprağa teması daha kolay olacak. Böylece bir insanla teması daha kolay olacak. Olası patlamanın yeri Çernobil faciasından Türkiye'ye daha yakın bir bölgede. Yani sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir. Tüm Türkiye etkilenir. Tedbir alınması lazım."

Rahatlatan açıklama geldi

Atom Enerjisi Kurumu dünyayı rahatlatan açıklamayı yaptı. Açıklamada "Reaktörler etkilenmedi, radyoaktif sızıntı yok, nükleer sızıntı yok." denildi. Bir açıklama da Rusya'dan geldi. Zaporojskaya Nükleer Güç İstasyonu'nda radyasyon seviyesinin yangın çıkması sonrası da normal düzeyde olduğu belirtildi.

Zaporijya nerede?

Zaporojye'nin eski adı Sarıkamış'tır. Burası Rusların eline geçtikten sonra Sarıkamış adı Zaporojye olarak değiştirilmiştir. Sarıkamış adı Güney Rus çöllerinin eski sakinleri olan Türklerden yadigârdır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Kazaklar günümüzde Zaporojye olarak bilinen bölgeyi Sarıkamış olarak adlandırıyordu. Sarıkamış, Özü nehri boylarında çok tehlikeli ve kamışlık bir yerdir. Heyhat Çölü ile (Kıpçak Çölü) Kırım ağzındaki Ur Kalesini gözümüzde canlandıralım. Bu çöllerin hiçbir özelliği yoktur. Güneş çölde doğar, çölde batar. Bu yerleşim biriminin adı 1770 yıllarına kadar Sarıkamış idi. 1768-1774 Türk Rus Savaşında Rusların eline geçti. II. Yekaterina zamanında devletin yeni güney sınırını korumak amacıyla Sarıkamış'ta bir kale yaptırılarak 1770 yılında şehrin Sarıkamış olan Türkçe adını Aleksandrovski (I. Ordu Başkumandanı Feldmaraşal Alexander Qolitsi'nin şerefine) olarak değiştirildi. Sovyet yönetimi, 1921 yılında şehrin adını bir çar generalinin adını taşıdığı gerekçesiyle pek çok geçit ve coğrafî konumunu da göz önünde bulundurarak “Astana, yani eşik anlamında” Zaporojye olarak değiştirdi. .

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