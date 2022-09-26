Yusuf el-Karadavi kimdir? Yusuf el-Karadavi öldü mü? Yusuf el-Karadavi neden öldü? İslam dünyası gelen bir ölüm haberi ile sarsıldı. Müslümanlar ve İslam için hayatını adayan Yusuf el-Karadavi 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yusuf el-Karadavi'nin kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırmaya başladı. İşte Yusuf el-Karadavi'nin hayatı ve biyografisi...

Yusuf el-Karadavi kimdir? Yusuf el-Karadavi öldü mü? Yusuf el-Karadavi neden öldü? İslam dünyası gelen bir ölüm haberi ile sarsıldı. Müslümanlar ve İslam için hayatını adayan Yusuf el-Karadavi 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yusuf el-Karadavi'nin kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırmaya başladı. İşte Yusuf el-Karadavi'nin hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti. Müslüman Alimler Birliği'nin Kurucusu ve Eski Başkanı Yusuf el-Karadavi İslam'a ve Müslümanlığa dair önemli çalışmalara imza atmıştır. İslam dünyası tarafından sevilen ve sayılan bir isim olan Yusuf el-Karadavi'nin ölüm haberi herkesi sarstı.

Yusuf el-Karadavi kimdir?

Yusuf el-Karadavi 1926 yılında Mısır'ın Garbiye ilindeki Saft Turab köyünde fakir bir Müslüman ailede doğdu.

Yusuf el-Karadavi henz 2 yaşındayken yetim kaldı. Yetim bir çocuk olarak amcası tarafından büyütülen Yusuf el-Karadavi On yaşına varmadan Kur'an'ı ezberledi.

Ailesi onun marangozluğu öğrenmesini istedi ancak Karadavi Tanta kentine giderek dinî bir okulda eğitim görmeye başladı ve 9 yıl sonra mezun oldu. Burada Hasan el-Benna ile tanıştı.

Daha sonra El-Ezher Üniversitesi'nde ilâhiyat öğrenimine başlayan Karadavi, 1953 yılında mezun oldu.

Temel eğitimini Ezher'e bağlı ilköğretim okullarında, üniversiteyi de 1954 yılında Ezher Usûlü'd-Din fakültesinde tamamladı.

1973 yılında doktorasını tamamlayan Karadâvî, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi. Gençliğinin ilk yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılan Karadâvî, mücadeleci bir İslâm âlimi olup birkaç kez hapse girdi.

1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisans almıştır. Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi, doktorasını da 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi'nin doktora konusu "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlıklı tezidir.

1977'de Katar Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı seçilmiştir.

Mart 1997'de, Batı ülkelerindeki Müslüman azınlığın dinî hayatına dair fetvalar vermek amacıyla, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'ni kurdu. Ayrıca Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı.

ABD, Karadivi'nin teröre destek verdiği iddiası üzerine 1999 yılından bu yana ülkeye girişini yasaklanmıştır.

Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 56., 2008 yılında 3. sırada yer almıştır.

Mısır Kralı I. Faruk döneminde, 1949 yılında ilk kez tutuklanan Karadavi, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır döneminde de 3 kez hapse girdi. 1961 yılında Mısır'ı terk ederek Katar'a gitti. Burada Katar vatandaşlığı aldı.

Çok sayıda önemli ve hassas konularda 150'ye yakın eser bırakan Karadâvî'nin birçok eseri dünya dillerine çevrildi. Eserlerindeki geniş ufku göze çarpan Karadâvî, ayrıca İslâm fıkhının yenilenmesi ve uygulanabilir mahiyette kolaylaştırılması yönlerine vurgu yaptı.

Dünya yaşamı boyunca Müslümanların dertleriyle ilgilenen Karadâvî, bir çok ülkede konferans, sempozyum ve seminerlere katılarak İslâm'ın doğru anlaşılması için çaba sarf etti.

7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmıştır.