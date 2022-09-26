Yusuf el-Karadavi kimdir? Yusuf el-Karadavi öldü mü? Yusuf el-Karadavi ne zaman, nereye defnedilecek? Müslüman Alimler Birliği'nin Kurucusu ve Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi'nin hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Türkiye'ye her fırsatta dua eden Yusuf el-Karadavi 96 yaşındaydı. Yusuf el-Karadavi'nn ölümü İslam ülkelerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Yusuf el-Karadavi kimdir? Yusuf el-Karadavi öldü mü? Yusuf el-Karadavi ne zaman, nereye defnedilecek? Müslüman Alimler Birliği'nin Kurucusu ve Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi'nin hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Türkiye'ye her fırsatta dua eden Yusuf el-Karadavi 96 yaşındaydı. Yusuf el-Karadavi'nn ölümü İslam ülkelerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Yusuf el-Karadavi'den gelen acı haber İslam dünyasını üzdü. Her fırsatta ülkemiz ile ilgili dualar eden Yusuf el-Karadavi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde de Türkiye'ye destek çıkan açıklamalarda bulunmuştu. Yusuf el-Karadavi Türkiye ile ilgili yaptığı duasında "Yüce Allah, büyük ülkeyi korusun" diye dua ederek, şunları söylemişti: "Türkiye, yüzyıllardır İslam'a hizmet etti. İslam'a hizmetlerinden dolayıdır ki darbecilerin emelleri sukutuhayale uğradı. Darbeciler, emellerine kavuşamadılar. Nasıl böyle bir hainlik yapabilirler? Nasıl böyle insanları öldürebilirler? Akıl almıyor, bunu nasıl yapabilirler? Türkiye, büyük bir badire atlattı. Hepinize dua ediyorum. Meydanlarda toplandınız, büyük bir sevap işliyorsunuz. Yarınınız bugünden daha iyi olsun diye dua ediyorum." demişti. İşte Yusuf el-Karadavi'nin hayatı ve biyografisi...Y

Yusuf el-Karadavi öldü mü?

Yusuf el-Karadavi 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yusuf el-Karadavi kimdir?

Yusuf el Karadavi 9 Eylül 1926 yılında Mısır'da dünyaya geldi.

Mısırlı din bilgini ve Dünya Müslüman Alimler Birliği başkanı olan Yusuf el Karadavi aynı zamanda Katar vatandaşıydı.

1926 yılında Mısır'ın Garbiye ilindeki Saft Turab köyünde fakir bir Müslüman ailede doğdu.

Yusuf el Karadavi henüz daha 2 yaşında yetim kaldı. Amcası tarafından büyütülen Yusuf el Karadavi 9 yaşına geldiğinde Kur'an'ı hatmetti.

Ailesi onun marangozluğu öğrenmesini istedi ancak Karadavi Tanta kentine giderek dinî bir okulda eğitim görmeye başladı ve 9 yıl sonra mezun oldu. Burada Hasan el-Benna ile tanıştı.

Daha sonra El-Ezher Üniversitesi'nde ilâhiyat öğrenimine başlayan Karadavi, 1953 yılında mezun oldu.

1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda lisans almıştır. Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapan Karadavi, doktorasını da 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi'nin doktora konusu "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlıklı tezidir.

1977'de Katar Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı seçilmiştir.

Mart 1997'de, Batı ülkelerindeki Müslüman azınlığın dinî hayatına dair fetvalar vermek amacıyla, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'ni kurdu. Ayrıca Uluslararası Müslüman Alimler Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı.

ABD, Karadivi'nin teröre destek verdiği iddiası üzerine 1999 yılından bu yana ülkeye girişini yasaklanmıştır.

Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve İngiltere'den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın ilk 100 entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 56., 2008 yılında 3. sırada yer almıştır.

Mısır Kralı I. Faruk döneminde, 1949 yılında ilk kez tutuklanan Karadavi, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır döneminde de 3 kez hapse girdi. 1961 yılında Mısır'ı terk ederek Katar'a gitti. Burada Katar vatandaşlığı aldı.

2011 Mısır Devrimi sırasında Karadavi, 1981 yılından beri ayak basmadığı Mısır'a gitti ve 18 Şubat günü Tahrir Meydanı'nda yüzbinlerce göstericiye nutuk verdi ve ardından cuma namazı kıldırdı. Nutku sırasında, devrime destek vermelerinden ötürü Kıptîler'i de öven Karadavi'nin, Kur'an'da geçen “Ey Müslümanlar” ifadesini kullanmak yerine “Ey Müslümanlar ve Kiptîler” şeklinde bir ifade kullanması ilgi çekmiştir. Yine bu konuşmasında devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için ‘zalim firavun' ifadesini kullanmıştır.

Karadavi ve bir grup Müslüman din adamının Nisan 2012'de Paris'de düzenlenecek olan dinî bir konferansa katılımı, 2012 Toulouse saldırıları'nın yaşanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozi tarafından engellenmiştir ve bu kişiler Fransa'ya sokulmamıştır.

Aralık 2014'te Mısır yargısının talebi üzerine, INTERPOL Karadavi'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkardı. Ancak Eylül 2017'de INTERPOL'ün web sitesinden Karadivi'nin adı kaldırıldı. Aralık 2018'de ise arananlar listesinden tamamen çıkarıldı. Ocak 2018'de Mısır'da askerî mahkeme, bir albaya suikast düzenlediği iddiasıya gıyabında yargıladığı Karadivi'nin de aralarında bulunduğu 17 kişiye müebbet hapis cezası verdi.

7 Kasım 2018'de Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmıştır.