Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? 3 aylık bebeği döven kişi kim, adı ne? Şahinbey ilçesi Gaziantep'te kan donduran olay yaşandı... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gizli kamera ile kaydedilen görüntülerde cani baba 3 aylık bebeğini ağlıyor diye vahşice dövdü. Minik bebeğe peş peşe darbeler vuran baba daha sonra bebeği annesine verdi. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayılması ve güvenlik birimlerine intikal etmesi ile bebeği döven şahıs gözaltına alındı. Acımasızca dövülen 3 aylık bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? 3 aylık bebeği döven kişi kim, adı ne? Şahinbey ilçesi Gaziantep'te kan donduran olay yaşandı... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gizli kamera ile kaydedilen görüntülerde cani baba 3 aylık bebeğini ağlıyor diye vahşice dövdü. Minik bebeğe peş peşe darbeler vuran baba daha sonra bebeği annesine verdi. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayılması ve güvenlik birimlerine intikal etmesi ile bebeği döven şahıs gözaltına alındı. Acımasızca dövülen 3 aylık bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Yunus Göç kimdir?

Gaziantep'te 28 Kasım'da meydana gelen olayı insanların akanını dondurdu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde yaşanan olayda sözde baba 3 aylık bebeğini acımasızca dövdü. 3 aylık bebeğin hayati tehlilesi olduğu öğrenildi. Yunus Göç adlı cani baba olay sonrası gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen ve infial yaratan görüntüler sonrası Gaziantep Valiliği harekete geçti.

Yunus Göç tutuklandı mı?

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Gaziantep Valiliği, cani babanın gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.