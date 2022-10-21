YouTube Premium'a ne kadar zam geldi? Güncel YouTube Premium abonelik paket ücretleri

YouTube Premium'a ne kadar zam geldi? YouTube Premium abonelerini üzecek bir haber yayınladı. Aile paketi, öğrenci paketi ve kişisel paketler zamlandı. Peki ama YouTube Premium şu an ne kadar oldu? Güncel YouTube Premium abonelik paket ücretleri ve detaylar...

YouTube Premium'a ne kadar zam geldi? YouTube Premium abonelerini üzecek bir haber yayınladı. Aile paketi, öğrenci paketi ve kişisel paketler zamlandı. Peki ama YouTube Premium şu an ne kadar oldu? Güncel YouTube Premium abonelik paket ücretleri ve detaylar... YouTube Premium'a ne kadar zam geldi? Yapılan son dakika açıklamasına göre YouTube Premium paketlerine zam yapıldı. Abonelik ücretlerinde fiyat güncellemesi yapıldı. Açıklamada 16.99 TL'lik Premium abonelik fiyatının, daha iyi hizmet verilmesi adına 29.99 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu. Aile paketi ücreti YouTube Premium aile üyeliği paketi güncel fiyatı 59.99 Tal'ye yükseltildi. Öğrenci paketi ücreti Aynı zamanda YouTube Premium öğrenci paketi ise 19.49 TL olarak güncellendi. YouTube açıklama YouTube'un yapmış olduğu açıklama ve paket detayları için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz. İLİŞKİLİ HABER YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu? YouTube Premium öğrenci ve aile paketine ne kadar zam geldi? .