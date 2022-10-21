YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu? YouTube Premium öğrenci ve aile paketine ne kadar zam geldi?

YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu? YouTube Premium'a ne kadar zam geldiği araştırılıyor. Çünkü YouTube yaptığı açıklamayla fiyatlandırma listesini güncellediğini belirtti. Zam haberinden sonra YouTube en çok konuşulanlar arasına girdi. YouTube Premium öğrenci ve aile paketine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu? YouTube Premium'a ne kadar zam geldiği araştırılıyor. Çünkü YouTube yaptığı açıklamayla fiyatlandırma listesini güncellediğini belirtti. Zam haberinden sonra YouTube en çok konuşulanlar arasına girdi. YouTube Premium öğrenci ve aile paketine ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar oldu?

Youtube resmi sayfasından, abonelik ücretlerine zam yaptığını duyuran bir bildiri yayımlandı. Açıklamada;

"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık 16,99 TL olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık 29,99 TL olarak güncelleyeceğiz."

"Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak. Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."dendi.

YouTube Premium aile üyeliği paketi fiyatı ne kadar oldu?

Yapılan açıklamalardan sonra ailepaketleri merak konusu oldu. YouTube fiyatlandırma listesinde, YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 lira olarak ödeniyor.

YouTube Premium öğrenci paket fiyatı ne kadar oldu?

Aynı şekilde öğrenci paketleri de araştırılan bir diğer konu haline geldi. YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti bir aylık ücretsiz deneme süresinin ardından, aylık 19.49 lira olarak güncellendi.

