Yoklama kaçağı ve bakaya bedelli affı çıktı mı? 2022 Temmuz Yoklama kaçağı ve bakaya bedelli ücreti ne kadar olacak? Bedelli affı ne zaman çıkacak? 550 bin kişiyi ilgilendiren bedelli affı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan binlerce kişi istese bile bedelli askerlik imkanından yararlanamıyordu. Bu sorunun çözülmesi için çalışma başlatıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanların bedelli askerlik yapabilmesini sağlayan düzenlemenin Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Yoklama kaçağı ve bakaya bedelli affı çıktı mı? 2022 Temmuz Yoklama kaçağı ve bakaya bedelli ücreti ne kadar olacak? Bedelli affı ne zaman çıkacak? 550 bin kişiyi ilgilendiren bedelli affı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan binlerce kişi istese bile bedelli askerlik imkanından yararlanamıyordu. Bu sorunun çözülmesi için çalışma başlatıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanların bedelli askerlik yapabilmesini sağlayan düzenlemenin Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olanları ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan açıklamasında "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" demişti. Yoklama kaçağı ve bakaya olan vatandaşlar bedelli affının bir an önce çıkmasını bekliyordu.

Yoklama kaçağı ve bakaya bedelli affı çıktı mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakaya ile ilgili önemli açıkalmalar geldi. Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakayalara bedelli askerlik yolu açacak düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacaklarını söyledi. Ünal, 7 kanunda düzenleme, değişiklik öngören ve 20 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, ''Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak'' diye konuştu.

2022 Temmuz Yoklama kaçağı ve bakaya bedelli ücreti ne kadar olacak?

Yoklama kaçağı ve bakaya gençlere tanınan bedelli affında bedelli askerlik ücretlerinin yüksek olması bekleniyor.

Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak.

Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi?

Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda oldukları için bedelli askerlikten yararlanamayan 550 bin kişinin beklediği düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. TBMM'den geçmesi halinde yoklama kaçağı ve bakaya binlerce kişi askerliklerini istemeleri durumunda bedelli yapabilecek.