Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi? 2022 Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli affı çıkacak mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 550 bine yakın yoklama ve bakaya durumundaki gençlere bedelli askerlik imkanı tanınacağını duyurmuştu. Peki 2022'de bedelli affı çıkacak mı? Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar 2022'de bedelli askerlik başvurusu yapabilecek mi?

Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi? 2022 Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli affı çıkacak mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 550 bine yakın yoklama ve bakaya durumundaki gençlere bedelli askerlik imkanı tanınacağını duyurmuştu. Peki 2022'de bedelli affı çıkacak mı? Yoklama kaçağı ve bakaya olanlar 2022'de bedelli askerlik başvurusu yapabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan yüz binlerce kişinin merakla beklediği gelişmeye dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilecek mi?

Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda oldukları için bedelli askerlikten yararlanamayan 550 bin kişinin beklediği düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi bekleniyor. TBMM'den geçmesi halinde yoklama kaçağı ve bakaya binlerce kişi askerliklerini istemeleri durumunda bedelli yapabilecek.

2022 Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli affı çıkacak mı?

Bedelli affının yakın zamanda Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenlemeden 550 bine yakın kişinin yararlanması bekleniyor.

Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak. TBMM'de görüşülecek bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor.