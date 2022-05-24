Yoklama kaçağı bedelli ücreti ne kadar? Bakaya ve yoklama kaçağı için bedelli ne zaman başlayacak?

Yoklama kaçağı bedelli ücreti ne kadar? Kabine Toplantısı'nda gündeme gelen yoklama kaçağı ve bakayalar için bedelli askerlik mevzusu için araştırmalar başladı. Binlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerliğin ücreti merak ediliyor. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya ve yoklama kaçağı için bedelli ne zaman başlayacak?

Kabine Toplantısı'nda gündeme gelen yoklama kaçağı ve bakayalar için bedelli askerlik mevzusu için araştırmalar başladı. Binlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerliğin ücreti merak ediliyor. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya ve yoklama kaçağı için bedelli ne zaman başlayacak?

Yoklama kaçağı bedelli ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda; "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" sözlerine yer verdi.

Yoklama kaçakları ve bakayalar için bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu ve nasıl hesaplanacağı konusunda bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklamanın ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Bakaya ve yoklama kaçağı için bedelli ne zaman başlayacak?

Henüz sözel olarak ifade edilen bedelli askerliğin ne zaman başlayacağı da açıklanmadı.