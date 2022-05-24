Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilecek mi? Yoklama kaçağına bedelli askerlik ne kadar? Yoklama kaçağı ne kadar ödeme yapar?

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilecek mi? Kabine Toplantısı'nda yeni bir adım atıldı. Bakaya kalan ya da yoklama kaçağı olanların da bedelli askerlik yapması için önü açılıyor. Peki ama yoklama kaçağı ve bakaya ne demek, ne anlamlara geliyor? Yoklama kaçağı ne kadar ödeme ile bedelli askerlik yapacak? Yoklama kaçağına bedelli askerlik ne kadar? İşte merak edilen yoklama kaçağı ödemesi detayları...

Kabine Toplantısı'nda yeni bir adım atıldı. Bakaya kalan ya da yoklama kaçağı olanların da bedelli askerlik yapması için önü açılıyor. Peki ama yoklama kaçağı ve bakaya ne demek, ne anlamlara geliyor? Yoklama kaçağı ne kadar ödeme ile bedelli askerlik yapacak? Yoklama kaçağına bedelli askerlik ne kadar? İşte merak edilen yoklama kaçağı ödemesi detayları...

Yoklama kaçağı bedelli askerlik yapabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısn'nda önemli bir konuyu ele aldı. Bedelli askerlik için yeni bir adım atıldı.

Erdoğan; "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Yoklama kaçağına bedelli askerlik ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik için 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlemişti. Bakaya kalanlar ve yoklama kaçakları için bir ücret henüz belirlenmedi. Açıklanma yapılmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

Bakaya nedir?

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' denmektedir. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinmektedir.

Yoklama kaçağı nedir?

Milli Savunma Bakanlığı, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların yoklama kaçağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir.