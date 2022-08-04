YKS üniversite tercihi değiştirilir mi? YKS yerleştirme tercihi ve sıralaması değişir mi? Tercihleri tamamladıktan sonra değişiklik yapılır mı? Milyonlarca kişi 2022 YKS sınavına girdi. Sonuçların açıklanmasıyla puanı hesaplanan tüm adaylar YKS yerleştirme tercihi yapabilecek. Hayatlarının belki de en kritik tercihlerini yapacak olan adaylar tercihlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor.

2022 yılında YKS sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. Sınava giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar YKS üniversite tercihi yapabilecek. 3 milyondan fazla kişinin sınava girdiği düşünülürse 3 milyona yakın kişi YKS üniversite tercihinede bulunacak. Adaylr tercihlerinde değişiklik ve oynama yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. YKS üniversite tercihi değiştirilir mi? YKS yerleştirme tercihi ve sıralaması değişir mi? Tercihleri tamamladıktan sonra değişiklik yapılır mı? soruları şu sıralar tercihlerini tamamlamak üzere olan adaylar tarafından soruluyor.

YKS üniversite tercihi değiştirilir mi?

2022 yılında yapılan YKS sınavına 3 milyondan fazla aday katıldı. Bu sene sınavda baraj uygulamasının olmaması katılımı artırdı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tercih sürecine başladı. 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercih süreci sona ererken tercihlerini değiştirip değiştiremeyeceğini merak ediyor. Adaylar, tercih sürecinin sonuna kadar yaptıkları tercihlerde değişiklik yapabiliyor. Bunun için adayın https://ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM AİS giriş bilgileri ile sisteme girmesi yeterli olacak.

YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Tercihlerinizin olduğu sayfayı açın ve bu kısımda tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Kaydedilen YKS tercihleri yeninden düzenlenebilir. YKS tercihlerinizi değiştirmek için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en eönemli konu tercih süresi içinde değişiklik yapılabileceğidir. Tercih süreci bitince YKS tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. .