YKS tercihleri değiştirilir mi? YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? Kaydedilen YKS tercihleri sıralama değişikliği nasıl yapılır? Milyonlarca öğrencinin geleceğini ilgilendiren YKS tercihleri başladı. İyi bir üniversitede hayallerini kurdukları bölümü okuyabilmek için adaylar tercih yapmaya başladı. YKS tercih süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 20 Ağustos'a uzatıldı. Tercihlerini yapan adaylar pişmanlık yaşamamak için bazı tercihlerinde değişiklik yapmak istiyor. Peki kaydedilen YKS tercihlerinde değişiklik yapılır mı? YKS tercihleri nasıl değiştirilir?

YKS tercihleri değiştirilir mi? YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? Kaydedilen YKS tercihleri sıralama değişikliği nasıl yapılır? Milyonlarca öğrencinin geleceğini ilgilendiren YKS tercihleri başladı. İyi bir üniversitede hayallerini kurdukları bölümü okuyabilmek için adaylar tercih yapmaya başladı. YKS tercih süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 20 Ağustos'a uzatıldı. Tercihlerini yapan adaylar pişmanlık yaşamamak için bazı tercihlerinde değişiklik yapmak istiyor. Peki kaydedilen YKS tercihlerinde değişiklik yapılır mı? YKS tercihleri nasıl değiştirilir?

2021 YKS sınavı 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günlerinde tüm Türkiye'de gerçekleşti. Sınava 4.5 milyondan fazla kişi katıldı. YKS sınav sonuçları ise 28 Temmuz 2021 tarhinde açıklandı. YKS sınav sonuçlarını alan adaylar YKS tercihleri için araştırmalara başladı. YKS tercihlerinin başlaması ile milyonlarca aday tercihlerini tamamladı. Ancak YKS tercihlerinden şüpheye düşen ve tercih sıralamasını değiştirmek isteyen adaylar YKS tercihleri değiştirilir mi? Kaydedilen YKS tercihleri sıralama değişikliği nasıl yapılır? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki YKS tercihleri nasıl değiştirilir?

YKS tercihleri değiştirilir mi?

2021 YKS tercihleri tercih süresi içersinde değiştirilebilir. YKS tercihlerini ve tercih sıralamasını değiştirmek isteyen adaylar "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak tercihlerini yeniden düzenleyebilir. Ancak tercih süreci bitince adayların tercihlerini yeniden düzenlemesi mümkün olmayacak.

YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?

Kaydedilen YKS tercihleri yeninden düzenlenebilir. YKS tercihlerinizi değiştirmek için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en eönemli konu tercih süresi içinde değişiklik yapılabileceğidir. Tercih süreci bitince YKS tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız.

YKS tercih değişikliği yaparken dikkat!

YKS tercihlerinde son dakikada değişiklik yapmak genelde adayların pişman olduğu bir durumdur. YKS tercihlerinizde sık sık değişiklik yapmak yerine bir kere geniş çaplı düşünüp karar vermek çok önemli. Kararsızlığa düşmek adayları pişmanlığa sürükleyebilir

YKS tercihleri son gün ne zaman?

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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