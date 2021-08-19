YKS tercihleri bitti mi? 20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı? 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınava katılan 4.5 milyondan fazla kişi YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanmasından sonra tercih telaşına başladı. İyi bir üniversite ve bölümde eğitimlerini devam ettirmek isteyen adaylar geleceklerini etkileyecek olan tercihlerini yaptı. Bazı adaylar ise tercihlerine henüz son şeklini vermiş değil. YKS tercihlerini kaçırmak istemeyen adaylar YKS tercihleri bitti mi sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman bitecek? 20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı? 20 Ağustos'ta saat kaça kadar YKS tercihi yapılır?

YKS tercihleri bitti mi? 20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı? 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınava katılan 4.5 milyondan fazla kişi YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanmasından sonra tercih telaşına başladı. İyi bir üniversite ve bölümde eğitimlerini devam ettirmek isteyen adaylar geleceklerini etkileyecek olan tercihlerini yaptı. Bazı adaylar ise tercihlerine henüz son şeklini vermiş değil. YKS tercihlerini kaçırmak istemeyen adaylar YKS tercihleri bitti mi sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman bitecek? 20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı? 20 Ağustos'ta saat kaça kadar YKS tercihi yapılır?

2021 YKS sınavına milyonlarca kişi katıldı. Eğtimlerini uzaktan devam eden öğrenciler istedikleri üniversiteyi kazanabilmek için YKS sınavında ter döktüç 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adayları tercih telaşı sardı. Çoğu aday tercihlerine son şekli verdi. Ancak kararsızlık yaşayan bazı öğrenciler tercihlerini halen yapmış değil. YKS tercihlerini kaçırmak istemeyen adaylar YKS tercihleri bitti mi? 20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı? sorusuna yanıt arıyor.

YKS tercihleri bitti mi?

YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı. Daha önce YKS terchlerinin bitiş süresi 13 Ağustos olarak açıklanıştı. Son yapılan günvelleme ile 2021 YKS tercih süresi 20 Ağustos'a çekildi. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

20 Ağustos'ta YKS tercihi yapılır mı?

20 Ağustos'ta YKS tercihleri yapılabilir. Ancak 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da YKS tercihleri sona erecek. Bu saatten sonra YKS tercihi yapılamaz.

2021 YKS sonuçları açıklandı

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS nedir?

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.