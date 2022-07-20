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YKS tercih hakkı kaç adet? ÖSYM YKS tercih robotu | YKS tercihleri nereden yapılır?

YKS tercih hakkı kaç adet? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercihler öncesinde akıllarındaki sorular yanıt bekliyor. YKS tercihleri nereden yapılır? YKS tercihlerine kaç okul yazabilirim? Aynı okulu iki farklı bölümden yazabilir miyim? İşte merak edilen detaylar ve ÖSYM YKS tercih robotu...

3 Saat Önce
2022-07-20 18:14:04
YKS tercih hakkı kaç adet? ÖSYM YKS tercih robotu | YKS tercihleri nereden yapılır?

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercihler öncesinde akıllarındaki sorular yanıt bekliyor. YKS tercihleri nereden yapılır? YKS tercihlerine kaç okul yazabilirim? Aynı okulu iki farklı bölümden yazabilir miyim? İşte merak edilen detaylar ve ÖSYM YKS tercih robotu...

YKS tercih hakkı kaç adet?

Üniversite adayı olan öğrencilerin tercih hakkı 24 adet. Öğrenciler tercih yapacakları ekrana en az 1 ve en fazla 24 adet okul yazabilirler.

ÖSYM YKS tercih robotu

ÖSYM tercih robotu henüz açılmadı. Açıldığı takdirde, belirtildiği süre içerisinde öğrencilerin erişimi sağlanacak ve tercihler yapılacak.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun da bu hafta içinde yayımlanacağını duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadesini kullandı.

YKS tercihleri nereden yapılır?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan sayfa ile gerçekleştiriliyor. Tercih sayfası erişime henüz açılmadı. Detaylar bekeniyor.

ÖSYM YKS üniversite tercihleri başladı mı? 2022 YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
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