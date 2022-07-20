ÖSYM YKS üniversite tercihleri başladı mı? 2022 YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM YKS üniversite tercihleri başladı mı? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS için tercih kılavuzları araştırılıyor. Peki ÖSYM YKS kılavuzu yayımlandı mı? Öğrenciler kaç tercih yapabilecek? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve YKS tercih tarihi...

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS için tercih kılavuzları araştırılıyor. Peki ÖSYM YKS kılavuzu yayımlandı mı? Öğrenciler kaç tercih yapabilecek? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları ve YKS tercih tarihi... ÖSYM YKS üniversite tercihleri başladı mı? Yapılan açıklamalara göre YKS tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün'ün açıklamalarına göre YKS tercihlerinin 27 Temmuz -5 Ağustos arasında yapılacağı belirtildi. 2022 YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Asıl tercih kılavuzunun hafta içinde yayımlanacağı düşünülüyor. Kontenjan ve Kılavuz İçin Tıklayınız... YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından adayların sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 27 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Üniversite tercih hakkı kaç tane? Öğrenilerin ÖSYM üzerinden gerçekleştireceği tercihler için 24 üniversite yazma hakları bulunuyor. .