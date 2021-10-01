YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek tercih kazananlar üniversite dersleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim'de ÖSYM'nin resmi sitesinden duyuruldu. YKS ek tercih ile üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan binlerce kişi üniversite kayıtlarının ne zaman hangi tarihte başlayacağımı merak ediyor. YKS ek tercih kılavuzunda üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. Peki YKS ek tercih kazananlar üniversite dersleri ne zaman başlayacak? Üniversiteyi kazanan adaylar derslerine Ekim'in ortası gibi başlayabilecek.

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 YKS ek tercih sonuçları 1 Ekim'de ÖSYM'nin resmi sitesinden duyuruldu. YKS ek tercih ile üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan binlerce kişi üniversite kayıtlarının ne zaman hangi tarihte başlayacağımı merak ediyor. YKS ek tercih kılavuzunda üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. Peki YKS ek tercih kazananlar üniversite dersleri ne zaman başlayacak? Üniversiteyi kazanan adaylar derslerine Ekim'in ortası gibi başlayabilecek.

Yüz binlerce kişi ek tercih işlemlerini tamamlamıştı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyordu. YKS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. İlk açıklama ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi. Aygün sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." Bu açıklamadan sonra sonuçlarını sorgulayan adayların bir kısmı üzüldü, bir kısmı da sevindi. Üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS ek tercih kazananlar üniversite dersleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih ile üniversite kazanan adaylar derslere ne zaman başlayacaklarını merak ediyor. Ek eyerleştirme kayıtları üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihinde sona eriyor. Bu tarihten sonra öğrenciler işlemlerini hallederek derslerine başlayabilir.

Ek yerleştirme nedir?

Yks ek yerleştirme süreci birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.