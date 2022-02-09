YKS başvuru tarihi 2022 | YKS başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite sınavı başvuruları

YKS başvuru tarihi 2022 | YKS başvurusu yapacak olan milyonlarca gencin beklediği YKS sınav başvurusuna ilişkin detaylar merak ediliyor. TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

YKS başvuru tarihi 2022 | YKS başvurusu yapacak olan milyonlarca gencin beklediği YKS sınav başvurusuna ilişkin detaylar merak ediliyor. TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

YKS başvuru tarihi 2022

Milyonlarca öğrencinin girdiği her yıl düzenli olarak yapılan YKS tarihleri belirlendi. Yaklaşan tarihlerin ardından akıllardaki tek soru, sınav başvurularının ne zaman olacağı oldu.

2022 YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart'ta alınacak.

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