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TIMETURK / GENEL / Yılbaşında televizyon izlemek günah mı? Yılbaşında eğlence programı izlemek caiz mi, haram mı?

Yılbaşında televizyon izlemek günah mı? Yılbaşında eğlence programı izlemek caiz mi, haram mı?

2022'nin başlamasına sayılı günler kala bazı vatandaşlar yılbaşı planlarını şimdiden yaptı. Evde yılbaşı geçirmek isteyenler de yılbaşında televizyon izlemek günah mı? Yılbaşında eğlence programı izlemek caiz mi, haram mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Din alimleri yılbaşı kutlamanın caiz olmadığını Hristiyan örf ve adetlerine özenti olduğunu belirtiyor. Peki yılbaşında TV izlemek haram mı?

28 Dakika Önce
2021-12-29 13:11:18
Yılbaşında televizyon izlemek günah mı? Yılbaşında eğlence programı izlemek caiz mi, haram mı?

Yeni yılaevinde televizyon karşısında geçirmek isetyen vatandaşlar Yılbaşında televizyon izlemek günah mı? Yılbaşında eğlence programı izlemek caiz mi, haram mı? sorusunu yanıt arıyor. İslam alimler yılbaşında, yılbaşına özel programların izlenmesini ugun bulmuyor. Yılbaşı için hazırlanan programların dışında normal gündelik hayata uygun programların izlenmesinde ise sakınca olmadığı belirtiliyor. Ancak izlenecek programın İslam dini ve kurallarına uygun olması şartı da göz ardı edilmemeli.

Yılbaşında televizyon izlemek günah mı?

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yılbaşında televizyon izlemeyi düşünenlere uyarı geldi. Yılbaşı gecesi evde eğlence programlarını izlemek isteyenlerin yılbaşını dışarıda kutlayanlardan daha fazla günah işlediğini söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü konuşmasına şöyle devam etti: “Herkes kendine göre bir plan içinde. En azından televizyonlardaki özel programları seyredecekler. Bu ucuza geliyor ama günah bakımından hepsinden daha fazla. Çünkü bir adam bara gitse pavyona gidemez, pavyona gitse sinemaya gidemeyecek, sinemaya gitse tiyatroya gidemeyecek. Parası yetmeyecek, vakti yetmeyecek ama televizyonun kumandası elinde o kanalda dansöz var, o kanalda dinsiz var. Bununda elinde kumanda oradan oraya atla, cehennemin tabakaları arasında zıplar gibi oraya buraya zıplayabiliyor. O zaman ben sadece bir televizyon seyrediyorum diyen adam bu işi hafife almaması gerekiyor.”

Yılbaşında Televizyon izlemek haram mı, günah mı?

Yılbalında başka kültürlere ve başka dinlere özenilerek hazırlanmış programları izlememe konusunda vatandaşların temkinli olması öneriliyor. İslama uygun şekilde izlenen televizyonun hiçbir sakıncası olmayacağı da belirtiliyor.

Diyanet'ten Yılbaşı pastası açıklaması

Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın yılbaşında pasta yapmanın caiz olup olmadığını açıkladı. Aydın açıklamasında şunları dedi: "İslam'ın yasakladığı bir şeye destek olmak, alet olmak caiz olmaz. Hristiyanlar kendi bayramlarını kutlayabilir. Onlardan nereden tedarik ederse etsinler ama bir müslüman onların Noellerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz. Ama bunu Noel için ve Noel'in figürleriyle, ifadeleriyle yapmak İslam'a yakışır, yaraşır birşey değildir."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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