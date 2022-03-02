Yeşim Erçetin kim? Yeşim Erçetin nereli ve kaç yaşında?

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin geçtiğimiz günlerde ABD'de dünya evine girmişti. Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenen Yeşim Erçetin'in düğünü sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Yeşim Erçetin'in kim olduğu ve nereli olduğu da son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor. İşte genç şarkıcı Yeşim Erçetin'in hayatı ve biyografisi...

Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu Fevzi Kardeseci ile dünya evine girdi.

Yeşim Erçetin kimdir?

Yeşim Erçetin bir dönem podyumlarda mankenlik yapıyordu. Sunuculuk ve oyunculuk deneyimi de olan Yeşim Erçetin son olarak şarkıcılık yapıyordu.

Yeşim Erçetin 1979 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Yeşim Erçetin boşanmış bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.

Babaannesi ile büyüyen Yeşim Erçetin 1996 senesinde Neşe Erberk mankenlik ajansında yer aldı.

Yeşim Erçetin pek çok televizyon programında sunuculuk yaptı. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV'de (Yeşim), MMC (1'den 3'e) adlı programlarında sunuculuk yapan Yeşim Erçetin dizilerde de oynamıştır. Yeşim Erçetin Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır.

Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşanmıştır.

Yeşim Erçetin, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile Amerika'nın Miami kentinde evlendi.