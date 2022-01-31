Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli? Magazin dünyasında adı sıkça duyulan Yeşim Erçetin ABD'nin Miami kentinde dünya evine girdi. Yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu Fevzi Kardeseci ile evlenen Yeşim Erçetin'in kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Eski manken ve şarkıcı olan Yeşim Erçetin pek çok dizide de rol almıştır. İşte Yeşim Erçetin'in hayatı ve biyografisi...

Yeşim Erçetin kimdir? Yeşim Erçetin kaç yaşında, nereli? sorusu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu ş insanı Fevzi Kardeseci ile evlendi. Evliliğe dair görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Erçetin'in kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

Yeşim Erçetin kimdir?

Yeşim Erçetin 1979 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Yeşim Erçetin boşanmış anne babanın çocuğu olarak babaannesinin yanında büyüdü.

Mankenlik yapmaya başlayan Yeşim Erçetin 1996 senesinde Neşe Erberk mankenlik ajansında yer aldı.

Yeşim Erçetin pek çok televizyon programında sunuculuk yaptı. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV'de (Yeşim), MMC (1'den 3'e) adlı programlarında sunuculuk yapan Yeşim Erçetin dizilerde de oynamıştır. Yeşim Erçetin Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır.

Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşanmıştır.

Yeşim Erçetin, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile Amerika'nın Miami kentinde evlendi. .