Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak? Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor? soruları M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle Metro İstanbul konuya ilişkin yaptığı açıklamada Yenikapı-Hacıosman hattında teknik bir arıza yaşandığını duyurdu.

Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak? Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor? soruları M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle Metro İstanbul konuya ilişkin yaptığı açıklamada Yenikapı-Hacıosman hattında teknik bir arıza yaşandığını duyurdu.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerinde aksama olduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak?

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin gelen çıklamada, ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır'' denildi.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor?

Açıklamada şöyle denildi: Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır. Yolcularımızın Taksim istasyonunda aktarma yapması gerekmektedir.