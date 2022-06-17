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Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak? Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor?

Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak? Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor? soruları M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle Metro İstanbul konuya ilişkin yaptığı açıklamada Yenikapı-Hacıosman hattında teknik bir arıza yaşandığını duyurdu.

3 Saat Önce
2022-06-17 14:02:07
Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak? Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor?

Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak? Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor? soruları M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle Metro İstanbul konuya ilişkin yaptığı açıklamada Yenikapı-Hacıosman hattında teknik bir arıza yaşandığını duyurdu.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerinde aksama olduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Yenikapı-Hacıosman hattı Taksim'de aktarma mı yapılacak?

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin gelen çıklamada, ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır'' denildi.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor?

Açıklamada şöyle denildi: Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır. Yolcularımızın Taksim istasyonunda aktarma yapması gerekmektedir.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda neden aktarma yapılıyor

M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu neden çalışmıyor? Yenikapı, Taksim, Vezneciler, Şişhane metro istasyonu kapalı mı?
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