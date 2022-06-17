M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu neden çalışmıyor? Yenikapı, Taksim, Vezneciler, Şişhane metro istasyonu kapalı mı? soruları şu sıralar Yenikapı-Hacıosman hattında metro kullanmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada teknik arıza nedeniyle seferlerin Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Peki Yenikapı, Taksim, Vezneciler, Şişhane, Haliç metro durakları ne zaman açılacak?

M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu neden çalışmıyor? Yenikapı, Taksim, Vezneciler, Şişhane metro istasyonu kapalı mı? soruları şu sıralar Yenikapı-Hacıosman hattında metro kullanmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada teknik arıza nedeniyle seferlerin Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Peki Yenikapı, Taksim, Vezneciler, Şişhane, Haliç metro durakları ne zaman açılacak?

İstanbul'da ulaşımlarını metro ile sağlayan vatandaşlar bir sürprizle karşılaştı. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklarda seferler yapılamadı.

M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu neden çalışmıyor?

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerinde aksama olduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Yenikapı, Taksim, Vezneciler, Şişhane metro istasyonu kapalı mı?

Açıklamada, ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır'' denildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu hakkında

M2 (Yenikapı - Hacıosman & Sanayi Mahallesi - Seyrantepe) Metro Hattı, İstanbul'da yer alan metro hatlarından birisidir. Hattın 17 istasyonu olup, Haliç Metro Köprüsü üzerinde yer alan Haliç Metro İstasyonu haricindeki 16 istasyon yer altında yer almaktadır. Hat, yaklaşık olarak 2,5 dakikada bir sıklıkla çalışır.

Planlanan istasyonlar da kullanıma girdiğinde ana hat İncirli'den Sarıyer'e batı-doğu-güney-kuzey doğrultusunda (ters "L" şeklinde), şube hattı ise Sanayi Mahallesi'den Alibeyköy Cep Otogarı'na doğu-batı doğrultusunda uzanacak ve toplamda 29 istasyona sahip olacaktır.

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