Yaklaşık 40 haftalık bir bekleyişten sonra kucağınıza aldığınız bebeğinizle ilgili ilk andan itibaren kafanızda pek çok soru belirebilir. Çünkü minik bebeğiniz için her şeyin en iyisini yapmak istersiniz. Bebeğin dünyaya gözlerini açtığı ilk dakikalarda akla takılan sorular arasında 'Yeni doğan bebek ne zaman yıkanmalı?' sorusu yer alır. Detaylar haberimizde...



İlk doğduğu zaman bebeğin yıkanmaya ihtiyacı var gibi bir görüntüsü olur. Ancak yıkama işi için için acele edilmemesi gerekir. Amerikan Pediatri Akademisi uzmanları yeni doğan bebeklerin göbek bağı düşene kadar hiçbir şekilde suyla yıkanmaması, bunun yerine temiz bir sünger veya bez ile vücudunun temizlenmesi gerektiğini savunuyor.

Doğumdan hemen sonra bebeği yıkamak mikrop kapma, üşütme ve korkutma riski taşır. Bu yüzden biraz sabırlı davranmak gerekir. Bebeği temizlemek için en az 12 saatin geçmesini beklemek çok daha doğru olacaktır. Bu sırada annenin bebeğini en az 3-4 defa emzirmesi gerekir. 12 saatten sonra bebek nemli veya ıslak bir bezle silinerek temizlenebilir.

Gerçek bir banyo için bebeğin göbek kordonunun düşmesini beklemek doğrudur. Sonrasında bebeğinizi her gün veya gün aşırı yıkayabilirsiniz. Bu sayede onu mikroplara ve pişik gibi rahatsızlıklara karşı güçlü bir hale getirebilirsiniz.

Yeni doğan bebekleri yıkarken nelere dikkat etmek gerekir?

Bebeğinizi çok aç veya tok karnına yıkamak doğru değildir. Yıkama işlemi için bebek ne aç ne de tok olmalıdır. Bebeği yıkamadan önce gerekli tüm hazırlıkları yaptığınıza emin olmalısınız. Yıkama sırasında su, sabun, banyo süngeri, havlu, bez, temiz kıyafetler gibi malzemeler hazır olmalıdır. Çünkü bebeğiniz ıslak kaldığı süre içerisinde hızlı bir şekilde üşüyebilir.

Banyo suyunu 37-38 derecede sabitleyin. Aynı zamanda banyo için kaynatılıp soğutulmuş su kullanmak, enfeksiyon riskini en aza indirecektir. Eğer bebeğinizi göbek kordonu düşmeden yıkıyorsanız, kordonun olduğu bölgeye su değdirmeyin. Su, bebeğin göbeğinin mikrop kapıp iltihaplanmasına sebep olabilir. Bu, yeni doğan bebekler için ciddi bir rahatsızlıktır.

Bebeği yıkarken baş ve boyun bölgesini destekleyerek, dikkatli bir şekilde tuttuğunuzdan emin olun. Kulağına su kaçırmamaya dikkat edin. Bebeğinizi asla suyun içerisinde veya küvetin başında tek başına bırakmayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.