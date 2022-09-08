Yasemin Yazıcı kimdir? Onur Tuna'nın sevgilisi kim? Yasemin Yazıcı kaç yaşında, nereli? Mahkum dizisinin baş rol oyuncusu dizinin sezon finaline girmesiyle birlikte soluğu Filipinler'de aldı. Filipinler'e sevgilisi Yasemin Yazıcı ile birlikte giden başarılı oyuncu sosyal medya hesabından Yasemin Yazıcı'nın doğum gününü kutladı. Onur Tuna'nın hayranları son günlerde Yasemin Yazıcı'nın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Yasemin Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Sevilen oyuncu Onur Tuna rol aldığı dizilerdeki performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. Onur Tuna son zamanlarda özel hayatı ile de gündeme geliyor. Onur Yazıcı'nın sevigilisinin kin olduğu uzun zamandır merak ediliyordu. Yasemin Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açan Onur Tuna sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Tuna mesajında "Güzel sevgilim. İyi ki… İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol..." dedi. Yasemin Yazıcı'nın da kim olduğu merak edilip araştırılıyor. İşte Yasemin Yazıcı'nın hayatı...

Yasemin Yazıcı kimdir?

Yasemin Yazıcı 8 Eylül 1997 ılında İstanbul'da ünyaya geldi.

2022 itibari ile 22 yaşında olan Yasemin Yazıcı dizi ve film oyuncusudur.

Yasemin Yazıcı oyuncu olmaya küçük yaşlarda merak saldı. Genç oyuncu

Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Ardından dans ve vokal eğitimi de alan sanatçı kendisini müzikl alanında geliştirdi.

Okul döneminde de pek çok oyunda sahneye çıktı. "Kral Oidipus", "Antigone", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Lysistrata", "Faust (vol. I)", "Hugo Sistemi" ve "Ayrılma" adlı oyunlarda oynayan Yasemin Yazıcı yeteneğini gösterme fırsatı buldu.

Yasemin Yazıcı 2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2021 yılında FOX'ta yayımlanan Son Yaz isimli dizide "Naz" rolüyle yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi birçok tiyatro oyunlarında oynadı.

Yasemin Yazıcı'nın film ve dizileri

2021 Son Yaz FOX Dizi

2022 Aşk Taktikleri Netflix Film

Kara Tahta TRT 1 Dizi