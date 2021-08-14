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TIMETURK / GENEL / Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu nereli kaç yaşında?

Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu nereli kaç yaşında?

Haluk Levent, dizi ve film oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'nun sel felaketi yaşayan bölgelere 50 bin lira bağış yapma kararını sosyal medyadan duyurdu. Haluk Levent bağışta bulunan Sakallıoğlu'na teşekkür etti. Yasemin Sakallıoğlu daha önce de yangınlar boğuşan bölgelere yardımda bulunmuştu. Peki Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu nereli kaç yaşında?

3 Saat Önce
2021-08-14 09:32:51
Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu nereli kaç yaşında?

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Haluk Levent, dizi ve film oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'nun sel felaketi yaşayan bölgelere 50 bin lira bağış yapma kararını sosyal medyadan duyurdu. Haluk Levent bağışta bulunan Sakallıoğlu'na teşekkür etti. Yasemin Sakallıoğlu daha önce de yangınlar boğuşan bölgelere yardımda bulunmuştu. Peki Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu nereli kaç yaşında?

Dizi oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu'ndan alkışlancak bir hareket geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete dizilerinde rol alan oyuncu Sakallıoğlu 16 Eylül'de yapacağı gösteri için alacağı 50 bin lirayı Ahbap ve AFAD'a bağışlama kararı aldı. Haluk Levent sosyal medyadan bağışı duyurudu ve sanatçıya teşekkür etti.

Haluk Levent ise paylaşımında "Sevgili Yasemin Sakallıoğlu 16 Eylüldeki gösterisi için anlaşma gereği aldığı 50 bin TL'yi Ahbap ve AFAD'a bağışlama kararı aldı. Teşekkürler Yasemin" ifadelerini kullandı.

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Yasemin Sakallıoğlu kimdir?

Yasemin Sakallıoğlu 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizelidir.

Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğüdür.

Bebeklik hayatı Rize'de geçen Yasemin Sakallıoğlu 6 yaşından sonra İstanbul'a gönderildi.

Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı.

İlk videomla tanınınca kendimi eksik hissedip konservatuara girdi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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