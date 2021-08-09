Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı? Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2007 yılında 23. dönem seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ağrı milletvekili seçildi. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. Yaşar Eryılmaz bir süredir hastanede tedavi altındaydı. İşte Yaşar Eryılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Yaşar Eryılmaz kimdir? Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz nereli kaç yaşındaydı? Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2007 yılında 23. dönem seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ağrı milletvekili seçildi. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. Yaşar Eryılmaz bir süredir hastanede tedavi altındaydı. İşte Yaşar Eryılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Eski Sağlık Bakanı Yaşar Yılmaz'ın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu. Koca açıklamasında ''Eski Sağlık Bakanlarımızdan Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz aramızdan ayrıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyesi ve dört dönem Ağrı milletvekili olan hocamız, yetiştiği bölgenin büyüklerindendi. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Yaşar Eryılmaz kimdir?

Yaşar Eryılmaz 10 Haziran 1944 yılında dünyaya geldi. Yaşar Eryılmaz 9 Ağustos 2021 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşar Eryılmaz Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu.

Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir.

Yaşar Eryılmaz üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Doktorluk diplomasını alan Yaşar Eryılmaz 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı.

Yurt dışında da bilimsel çalışmalar yapan Yaşar Eryılmaz 1983'te üroloji doçenti oldu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü. 1987 yılında başbakan Turgut Özal'ın isteğiyle Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve seçildi.

18., 19., 20. ve 21. Dönemde Anavatan Partisi'nden Ağrı Milletvekilliği yaptı. 2007 yılında 23. dönem seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ağrı milletvekili seçildi. 48. Hükûmet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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