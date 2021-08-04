YAŞ kararları 2021 | YAŞ ile kimler terfi etti kimler emekli edildi? 2021 YAŞ terfileri listesi belli oldu mu? Yüksek Askeri Şura Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı ve 2 saat sürdü. Toplantının ardından albay ve generallerin terfileri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Peki YAŞ'ta kimler terfi etti, kimler emekli oldu? 2021 YAŞ albay ve generallerin terfi listesi...

YAŞ kararları 2021 | YAŞ ile kimler terfi etti kimler emekli edildi? 2021 YAŞ terfileri listesi belli oldu mu? Yüksek Askeri Şura Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı ve 2 saat sürdü. Toplantının ardından albay ve generallerin terfileri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Peki YAŞ'ta kimler terfi etti, kimler emekli oldu? 2021 YAŞ albay ve generallerin terfi listesi...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin belirleneceği toplanı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda komutanların emeklilikleri ve terfileri ele alındı.

YAŞ KARARLARI 2021

Toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Buna göre;

17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

TERFİLER VE EMEKLİLİKLER GÖRÜŞÜLDÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor. Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirildi. Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

YAŞ TOPLANTISI'NA KİMLER KATILDI?

2021 YAŞ Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Ankara'da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kurul. Yüksek Askerî Şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûra genel sekreterliğini Millî Savunma Bakanı yürütür. Şûra üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Şûra genel sekreteri tarafından Cumhurbaşkanına sunulmaktadır.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA GÖREVLERİ NELERDİR?

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

Mevzuatla verilen görevleri yapmak,

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