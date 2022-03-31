Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı? soruları Ramazan'ın başlamasını bekleyenler tarafından soruluyor. Ramazan ayı 2022 yılına Kovid-19 kısıtlamaları olmadan geçirilecek. Ülkemizde ve dünyada geçtiğimiz senelerde salgın nedeniyle ramazan ayı kısıtlamalar eşliğinde geçirilmişti. Türkiye'de vatandaşlar Ramazan hazırlıklarını tamamladı ve ilk sahura kalkıp ilk iftarı yapacakları günü beklemeye başladı. Peki ilk oruç hangi gün tutulacak?

Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı? Bereket ve mağfiret ayı Ramazan nihayet geldi. Ramazan ayının başlamasına sayılı g ünler kala vatandaşların heyecanı da arttı. Sahura kalkıp oruç tutmak için sabırsızlanan milyonlarca kişi ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırıyor.

Yarın oruç tutacak mıyız?

İslam'ın 5 şartından biri oruç tutmaktır. Bu şartı yerine getirmek isteyen Milyonlarca Müslüman ülkemizde Ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bakliyor. İlk kez sahura kalkacak olan müslümanlar ilk iftar heyecanını da yaşayacak. Vatandaşlar yarın (1 Mayıs Cuma) oruçlu olup olmadıklarını merak ediyor. Yarın oruç tutulmayacak.

Yarın sahura kalkacak mıyız?

Ramazan heyecanı aileleri sarış durumda. Ramazan için hazırlıklarını tamamlayan evlerde ilk sahur bekleniyor. Milyonlarca Müslüman 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece sahura kalkacak. Niyet eden milyonlarca vatandaş 2 Nisan'da oruçlarını açacak.

Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı?

2 Nisan Cumartesi günü yer yüzünde yüz milyonlarca Müslüman oruçlu olacak. Ülkemizde de 2 Nisan'da ilk iftar yapılacak. 2022 Ramazan ayının ilk iftarı sabırsızlıkla bekleniyor.

1 Nisan Cuma günü oruçlu muyuz?

Bereket ve mağfiret ayı olarak da tanımlanan 11 ayın sultanı için hazırlıklar da başladı. Dünya üzerinde milyonlarca Müslüman sahura kalkıp niyet etmenin heyecanını yaşamak için sabırsızlanıyor. Her sene 11 gün öne gelen Ramazan ayının birinci günü 2 Nisan Cumartesi olacak. Yani 1 Nisan Cuma gününde oruçlu olamayacağız.

İlk sahur ve ilk iftar ne zaman?

İlk sahur Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yapılacak. Orçlu olunacak ilk gün ise Cumartesi günü.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü ise 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü olacak.