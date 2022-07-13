Yarın (14 Temmuz) sağlık ocakları açık mı kapalı mı? 14 Temmuz (bugün) aile hekimleri çalışıyor mu? Aile sağlığı merkezleri açık mı? Kurban bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Tatil süresince hastaneler ve sağlık kuruluşları kapalı oldu. Kurban bayramı resmi tatili normalde 13 Temmuz'da sona eriyordu. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkması ile sağlık ocaklarının ve hastanelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 14 Temmuz Perşembe günü sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler açık mı?

Vatandaşların en yakın sağlık kuruluşu olan sağlık ocakları her gün yüzlerce kişiye hizmet veriyor. Sağlık sisteminin en önemli sistemlerinden biri olan sağlık ocakları vatandaşların evlerine yakın olması nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Kurban bayramı nedeniyle sağlık ocakları kapalıydı. Kurban bayramı resmi tatili 13 Temmuz arşamba günü sona eriyoırdu. Sağlık ocağında muayene olmak isteyen vatandaşlar "Yarın (14 Temmuz) sağlık ocakları açık mı kapalı mı? 14 Temmuz (bugün) aile hekimleri çalışıyor mu? Aile sağlığı merkezleri açık mı?" sorularına yanıt arıyor.

Yarın (14 Temmuz) sağlık ocakları açık mı kapalı mı?

Sağlık ocakları 14 Temmuz Çarşamba günü kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle kapalı olacak. Kurban bayramı tatili sonrası yani 18 Temmuz Pazartesi günü sağlık ocakları vatandaşlara hizmet verecek.

14 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Kamu kurum ve kuruluşları 9 gün boyunca kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet veremeyecek. Bu kapsamda sağlık ocakları, devlet hastaneleri gibi sağlık kuruluşları da 14 Temmuz'da kapalı olacak.

14 Temmuz (bugün) aile hekimleri çalışıyor mu?

Kamu hastanesi çalışanları, personelleri ve sağlık ocağı aile hekimlerine de tatil 9 gün olacak. Bu sebeple sağlık ocakları bugün yani 13 Temmuz Çarçamba günü çalışmayacak. Sağlık ocakları 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hizmet verecek.

14 Temmuz'da devlet hastanleri açık mı?

Devlet hastaneleri ve poliklinikler 14 Temmuz Perşembe günü açık olmayacak. Dolayısıyla 14 Temmuz'a poliklinik randevuları MHRS üzerinden alınamayacak.

Poliklinik randevusu 14 Temmuz'a alınıyor mu?

Polikilinikler 18 Temmuz Pazartesi günü için ranevuya açılacak. Devlet hastanesi poliklinikleri 13 Temmuz ve 14 Temmuz için randevu vermiyor.