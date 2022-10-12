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Yargıtay üyeleri seçildi! Yargıtay üyeleri kimler?

Yargıtay üyeleri seçildi! Yargıtay üyeleri kimler? Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Yargıtay üyeliğine seçilen isimler belli oldu. 10 isim Yargıtay üyesi olarak HSK Genel Kurulu'nda seçildi. Emine Erdoğan da seçilen isimler arasında yer alıyor.

3 Saat Önce
2022-10-12 11:43:39
Yargıtay üyeleri seçildi! Yargıtay üyeleri kimler?

Yargıtay üyeleri seçildi! Yargıtay üyeleri kimler? Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Yargıtay üyeliğine seçilen isimler belli oldu. 10 isim Yargıtay üyesi olarak HSK Genel Kurulu'nda seçildi. Emine Erdoğan da seçilen isimler arasında yer alıyor. 

HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Yargıtay'da boş bulunan üyliklere 10 isim seçildi. HSK Genel Kurulu tarafından yapılan seçimde boş bulunan Yargıtay üyeliklerine yeni isimler seçildi.

Yargıtay üyeliğine kimler seçildi?

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

Emine Erdoğan kimdir?

Emine Erdoğan Yargıtay üyesi olarak seçilen isimler arasında yer alıyor. Emine Erdoğan 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay nedir?

Yargıtay, Türkiye'nin dört yüksek yargı organından birisidir. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

Yargıtay üyeliğine kimler seçildi? 2022 HSK Genel Kurulu Yargıtay üyesi kim oldu? Yargıtay üyeleri kim oldu?
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