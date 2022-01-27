Yaprak Medine kimdir? Yaprak Medine kaç yaşında, nereli?
Yaprak Medine kimdir? Yaprak Medine kaç yaşında, nereli? sorusu pek çok dizi izleyicisi tarafından sorulmaya başlandı. Menajerimi Ara dizisi ile adını duyuran Yaprak Medine son olarak Yalnız Kurt dizisine Mira karakteri ile karşımıza çıktı. Rolünün hakkını veren Yaprak Mira'nın kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilir oldu. İşte Yaprak Mira'nın hayatı ve biyografisi...
2022-01-27 13:00:10
Yaprak Medine kimdir? Yaprak Medine kaç yaşında, nereli? Yaprak Medine oyunculuk kariyerine erken yaşlarda başladı. Reklam ve kısa filmlerde rol alarak kamera karşısına geçmeye başlayan Yaprak Medine Menajerimi Ara dizisi ile adını duyurdu. Yaprak Medine son olarak da Yalnız Kurt dizisinin ekibine dahil oldu. İşte Yaprak Medine'ni hayatı ve biyografisi...
Yaprak Medine kimdir?
Yaprak Medine 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki genç oyuncu reklam ve dizilerde sıkça rol almıştır.
Aynı zamanda sosyal medyayı da etkili şekilde kullanan Yaprak Medine'nin Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor.
Oyunculuk eğitimi alan ve kariyerini bu yönde şekillendiren Yaprak Mira, kısa filmlerde de boy göstermiştir.
Yaprak Mira ilk dizi deneyimini 2020 yılında çekimlerine başlanan Menajerimi Ara dizisi ile yaşadı. Dizide Beren karakterini canlandıran genç oyuncu adını duyurdu..
YORUMLAR (0)