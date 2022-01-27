Yaprak Medine kimdir? Yaprak Medine kaç yaşında, nereli?

Yaprak Medine kimdir? Yaprak Medine kaç yaşında, nereli? sorusu pek çok dizi izleyicisi tarafından sorulmaya başlandı. Menajerimi Ara dizisi ile adını duyuran Yaprak Medine son olarak Yalnız Kurt dizisine Mira karakteri ile karşımıza çıktı. Rolünün hakkını veren Yaprak Mira'nın kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilir oldu. İşte Yaprak Mira'nın hayatı ve biyografisi...