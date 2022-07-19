Yağmur Ün hamile mi? Yağmur Ün hangi filmin kadrosundan çıktı? Yağmur Ün yeni filminden neden ayrıldı?

Yağmur Ün hamile mi? Sevilen oyuncu Yağmur Ün geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile fotoğrafları nedeniyle gündem olmuştu. Ün şimdilerde hamilelik haberleriyle gündemdeki yerini alıyor. Peki Yağmur Ün hangi filmin kadrosundan çıktı? Yağmur Ün yeni filminden neden ayrıldı? İşte detaylar...

Sevilen oyuncu Yağmur Ün geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile fotoğrafları nedeniyle gündem olmuştu. Ün şimdilerde hamilelik haberleriyle gündemdeki yerini alıyor. Peki Yağmur Ün hangi filmin kadrosundan çıktı? Yağmur Ün yeni filminden neden ayrıldı? İşte detaylar...

Yağmur Ün hamile mi?

4 Kasım 1995 doğumlu Yağmur Ün'ün doktor nişanlısından 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftten konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

Yağmur Ün yeni filminden neden ayrıldı?

Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek'i buluşturan "Zevcat" filminin okuma provalarına başlanmıştı. Edinilen bilgilere göre; Cemal Hünal senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Ün için “Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur” dedi.

Yağmur Ün hangi filmin kadrosundan çıktı?

Altayaz Production ve Kum Film'in yapımını üstlendiği “Zevcat” filminin çekimleri başladı. Amerika'da da bir gala düzenlenmesi beklenen filmin kadrosunda; Cemal Hünal, Hande Subaşı, Bahar Şahin ve Ebrar Alya Demirbilek yer alıyor.

İlk etapta filmin Yağmur Ün ile çekilmesine karar verilse de, hamileliğinden dolayı Ün yerine Bahar Şahin kadroya dahil edildi.

Yağmur Ün'ün yerine kim gelecek?

Hamilelik haberinin ardından filmin sete çıkış tarihi ertelenirken başrol oyuncusunun değiştirilmesine karar verildi. Yağmur Ün'ün yerine Bahar Şahin'le anlaşıldığı belirtildi.