Türk sofrasının damak çatlatan lezzetlerinden biri olan yağlama son günlerde oldukça popüler bir hale geldi. Yemek programlarının da etkisiyle yöresel bir yemek olan yağlama tüm Türkiye'nin bildiği bir yemek haline geldi. Yapımı zor gözükse de lezzeti nedeniyle ev hanımlarının vazgeçilmezi olan yağlamanın hangi yörenin yemeği olduğu da bir çok kez tartışma konusu oldu. Peki Yağlama hangi yöreye ait? Yağlama nerenin yemeği? Yağlama hangi ilin yemeği?

Yağlama hangi yöreye ait? Yağlama nerenin yemeği? Yağlama hangi ilin yemeği? Türk sofrasının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen yağlama yemeği son yıllarda oldukça popüler. Yemek programlarının da etkisiyle yöresel bir yemek olan yağlama tüm Türkiye'nin bildiği bir yemek haline geldi. Yapımı zor gözükse de lezzeti nedeniyle ev hanımlarının vazgeçilmezi olan yağlamanın hangi yörenin yemeği olduğu da bir çok kez tartışma konusu oldu.

Yağlama adıyla da bilinen Şebit bir çok evin favori lezzetleri arasına adını yazdırmayı başardı. Yağlama yapımı oldukça meşakkatli görünse de lezzeti zorluğunu geride bırakmış görünüyor. Yağlama son zamanlarda yemek programlarının da etkisiyle Türkiye'de herkes tarafından bilinir oldu. Yağlama ile ilgili son zamanlarda bir tartışma da gündeme geldi. Yağlamanın hangi yöreye ait olduğu, hangi ilin yemeği olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yağlama hangi yöreye ait?

Yağlama yemeği Kayseri yöresine ait yöresel bir lezzettir. Şebit adı ile de bilinir. Yağlama Kayseri'nin en lezzetli yemeklerinden biri. Yağlama Kayseri‘ye özgü yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan oluşan bir yemektir. Kayseri yağlaması adı gibi yağlı ve kıymalı bir harcın yufkaların kat kat arasına doldurulması ile meydana geliyor. Yağlama ve Kayseri yağlaması adıyla da biliniyor.

Yağlama nedir?

Kayseri'ye özgü yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan oluşan bir yemek. Şebitlerin (yufka) üst üste konup, her katın arasına bol sulu ve salçalı kıymanın konmasıyla yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.