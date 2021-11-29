Yağlama tarifi | Yağlama nasıl yapılır? 2 kişilik ve 4 kişilik yağlama yapımı tarifi ve malzemeleri neler? Türk mutfağının efsane lezzetlerinden biri olan yağlama son zamanlarda oldukça popüler bir yemek haline geldi. Yağlama yapımı ve yağlama tarifi internette en çok aranan kelimeler arasına girmeyi başardı. Kayseri yöresine ait olan bu eşsiz lezzetin yapımı sanıldığı kadar zor değil. Yağlama ev hanımlarının misafir ağırlamasında da servis edilecek özel lezzetlerden biridir.

Yağlama tarifi | Yağlama nasıl yapılır? 2 kişilik ve 4 kişilik yağlama yapımı tarifi ve malzemeleri neler? Türk mutfağının efsane lezzetlerinden biri olan yağlama son zamanlarda oldukça popüler bir yemek haline geldi. Yağlama yapımı ve yağlama tarifi internette en çok aranan kelimeler arasına girmeyi başardı. Kayseri yöresine ait olan bu eşsiz lezzetin yapımı sanıldığı kadar zor değil. Yağlama ev hanımlarının misafir ağırlamasında da servis edilecek özel lezzetlerden biridir.

Yağlama son günlerin en popüler ve en merak edilen yemekleri arasında yer alıyor. Özellikle yemek programlarında sık sık yapılan yağlamanın yapım aşamalarını sizlere aktaracağız. İşte aşama aşama yağlama nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Yağlama tarifi

Yağlama yapımında 2 aşama bulunuyor.

Birinci aşama:

İlk aşamada yağlamanın hamurunu hazırlamak gerekiyor. Yağlama hamuru hazırlamak oldukça kolay ve zahmetsizdir.

Hamuru için:

4 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yağlama hamurunun yapım aşamaları

1- Bir kabın içine unu alın ve ortasına bir havuz açın.

2- Ilık süt, maya, sıvı yağ, tuz ve şekeri ilave ederek karıştırın.

3- Ilık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurun.

4- Temiz bir kabın içine hafifçe un serpin ve hazırladığınız hamuru içine aktarın.

5- Üzerini streç film ile kapatarak oda sıcaklığında iki katına çıkana kadar yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakın.

Yağlama nasıl yapılır?

Aşağıda ve yukarıda verdiğimiz yağlama mazlemeleri 6 kişilik yağlama için geçerlidir. 2 kişilik ve 4 kişilik yağlama yapmak isteyenler malzemeleri gerekli oranda azaltarak yapabilirler. 6 kişilik yağlama yapımı için grekli iç malzemeleri şunlar;

350 gram kıyma

3 adet rendelenmiş domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Yağlama içinin yapım aşamaları

1- Soğanları küp küp doğrayın.

2- Bir tavanın içine kıymaları alın hafifçe soteleyin.

3- Ardından içine soğanları ilave edin. Kavurun.

4- Soğanlar kavurulunca içine rendelenmiş domatesleri ilave edin.

5- Salçasını da ilave edin ve pişmeye bırakın.

6- Ardından azar azar su ilave edin, tuz ve karabiberini ekleyin.

7- Bu şekilde 5-6 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Birleştirme aşaması:

1- Mayalanan hamuru tezgahın üzerine alın.

2- Bezeler haline getirin ve üzerini bir bezle kapatarak 10 dakika mayalanmaya bırakın.

3- Oklava yardımıyla hafif unlayarak bezeleri tek tek açın.

4- Yapışmaz bir tavayı ocağın üzerine alın ve iyice ısıtın.

5- Isınan tavaya açtığınız hamurları tek tek aktarın ve arkalı önlü pişirin.

6- Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

7- Tüm yufkaları pişirdikten sonra bir pişmiş yufka ardından hazırladığınız kıymalı iç, ardından tekrar yufka sıralamasıyla kat çıkın.

8- Tüm iç harç ve yufkalar bittiğinde üzerini ince kıyılmış maydanozla süsleyin ve dilimleyerek servis edin.

Kaynak: Cemre Özgüzel/Yemek.com

Yağlama nedir?

Kayseri'ye özgü yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurttan oluşan bir yemek. Şebitlerin (yufka) üst üste konup, her katın arasına bol sulu ve salçalı kıymanın konmasıyla yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.