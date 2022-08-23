Volkan Konak konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beylikdüzü Volkan Konak konseri nerede? 31 Ağustos Volkan Konak konseri ücretsiz mi paralı mı? Yaz aylarının son günlerini yaşadığımız şu günlerde pek çok belediye sevilen sanatçıları vatandaşları ile bir araya getiriyor. Beylikdüzü Belediyesi de 'Barış ve Sevgi Buluşmaları' kapsamında birbirinden ünlü isimleri ilçeye getiriyor. Volkan Konak etkinlik kapsamında sevenleri ile bir araya gelecek.

Kendine has müziği ve yorumları ile sevilen sanatçı Volkan Konak Beylikdüzü'nde sevenleri ile bir araya gelecek. Binlerce kişinin katılması beklenen konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında konser verecek olan Volkan Konak'ın konserine gitmek isteyenler konserin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Volkan Konak konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beylikdüzü Volkan Konak konseri nerede? 31 Ağustos Volkan Konak konseri ücretsiz mi paralı mı? sorularına yanıt arıyor.

Volkan Konak konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beylikdüzü Belediyesi'nin Barış ve Sevgi Buluşmaları etkinliği kapsamında ilçeye gelecek olan Volkan Konak hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Volkan Konak 31 Ağustos Çarşamba günü konser verecek. Konserin başlama saatinin ise 20.30 olduğu belirtildi.

Beylikdüzü Volkan Konak konseri nerede?

Beylikdüzü Belediyesi'nin her yıl gerçekleştirdiği Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Volkan Konak Beyikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda hayranları ile buluşacak. Dev konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Volkan Konak konseri bedava mı?

Volkan Konak'ın 31 Ağustos'ta Beylikdüzü'nde vereceği konser ücretsiz olacak. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir.

Barış ve Sevgi Buluşmaları etkinlik takvimi

30 Ağustos 2022 Erol Evgin

31 Ağustos 2022 Volkan Konak

1 Eylül 2022 Niyazi Koyuncu

3 Eylül 2022 Madrigal

4 Eylül 2022 Elif Buse Doğan