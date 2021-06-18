Veli izin belgesi indir | Telafi eğitimi katılma dilekçe örneği indir

Veli izin belgesi indir | Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karnelerine kavuştu. Dijital ortamda verilen karnelerin ardından telafi eğitimi süreci başlamış oldu. Telafi Eğitimi için velilerden telafide bende varım veli izin belgesi talep edilecek. Öğrenciler ve veliler de telafi eğitimine katılmak için bu belgeye nereden indireceklerini araştırmaya başladı. Telafi eğitimi katılma dilekçe örneği indir seçeneği haberimizin detayında olacak. Telafi eğitimine girme, katılma belgesi 'https://telafidebendevarim.meb.gov.tr' sitesinden 'telafide ben de varım dilekçesi indirme' işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Veli izin belgesi indir | Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'da karnelerine kavuştu. Dijital ortamda verilen karnelerin ardından telafi eğitimi süreci başlamış oldu. Telafi Eğitimi için velilerden veli izin belgesi talep edilecek. Öğrenciler ve veliler de telafi eğitimine katılmak için bu belgeye nereden indireceklerini araştırmaya başladı. Telafi eğitimi katılma dilekçe örneği indir seçeneği haberimizin detayında olacak. Telafi eğitimine girme, katılma belgesi "telafidebendevarım" sitesinden "telafide ben de varım dilekçesi indirme" işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Milyonlarca öğrenci 2020-2021 döneminin sonuna yaklaştı. Öğrenciler karnelerine 18 Haziran'da dijital ortamda ulaştı. Karnelerini alan öğrenciler dilerlerse telafi eğitimi ile eksikliklerini giderebilecek. Okullar telafi eğitimi boyunca açık olacak. Çocuklarının telafi eğitimine katılmasına izin veren veliler "veli izin belgesini" doldurduktan sonra bağlı oldukları okula ulaştırmaları gerekiyor. Peki telafi eğitimi katılma dilekçe örneği indirme nasıl yapılır. Haberimizde telafi eğitime katılma dilekçesi indir seçeneğini bulabilirsiniz.

Yukarıda verilen bağlantıya tıklayarak telafi eğitimi için veli izin belgesi örneğini indirebilirisiniz. Telafi eğitimi veli izin belgesi ayrıca https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden de indirilebilir.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telafi eğitimi için https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresi üzerinden 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvurular alınacak. Telafi eğitimi programı başvuruların alınmasından sonra 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.