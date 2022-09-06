Vakıfbank EGM polis banka maaş promosyonu ne kadar? 300 TL mi? Polis promosyonu aylık mı yoksa tek seferde mi yatacak? Binlerce polisin merakla beklediği banka maaş promosyonlarında flaş gelişme yaşandı. EGM ile Vakıfbank arasında anlaşma imzalandı. Buna göre polislere ödenecek banka promosyon ücreti aylık 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 arttı. Polisleri sevindiren gelişmenin ardından EGM polis banka maaş promosyonuna ne kadar zam geldi? sorusu araştırılmaya başlandı.

Vakıfbank EGM polis banka maaş promosyonu ne kadar? 300 TL mi? Polis promosyonu aylık mı yoksa tek seferde mi yatacak? Binlerce polisin merakla beklediği banka maaş promosyonlarında flaş gelişme yaşandı. EGM ile Vakıfbank arasında anlaşma imzalandı. Buna göre polislere ödenecek banka promosyon ücreti aylık 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 arttı. Polisleri sevindiren gelişmenin ardından EGM polis banka maaş promosyonuna ne kadar zam geldi? sorusu araştırılmaya başlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son zamanlarda oldukça tartışılan polis banka maaş promosyonlarına ilişkin önemi bir duyuru yayımladı. EGM açıkalamasında maaş promosyonarında anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte polis banka maaş promosyonuna yapılan artış.

Vakıfbank EGM polis banka maaş promosyonu ne kadar?

EGM'den yapılan çıklamada, 18 Mart 2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.

Polis maaş promosyonu 300 TL mi?

''Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur'' ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklandı.

Emniyet-Sen: En az 50 bin

Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu. Kampanyayı yürüten Emniyet-Sen Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in emniyet promosyonu hakkındaki açıklaması şu şekilde;

“Biz yeni bir anlaşma istiyoruz. Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz…

Polis maaş promosyonunda son durum nedir? EGM 2022 Emniyet polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatar ve hangi bankayla anlaşıldı?

Kulağımıza gelen beş yıllık 18 bin lira, beş yıllık 22 bin 500 lira, beş yıllık 27 bin 500 lira, beş yıllık 30 bin lira gibi anlaşmalar kesinlikle ekonomik şartlara uygun değildir. Ayrıca hala beş yılda ısrar edilmesi ise başlı başına bir akıl tutulmasıdır.

Talebimiz açık ve nettir;

1- Bütün il ve ilçelerin sözleşmeleri revize edilerek yenilenmeli.

2- Sözleşme süresi 3 yıl olmalı.

3- En az 50.000 lira promosyon ödenmeli.

4- Paranın tamamı peşin olarak ödenmeli.