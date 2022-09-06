Polis banka maaş promosyonu aylık 300 TL mi oldu? Polis promosyonu arttı mı? Polis promosyonu ne kadar oldu zam mı geldi?

Polis banka maaş promosyonu aylık 300 TL mi oldu? Polis promosyonu arttı mı? Polis promosyonu ne kadar oldu zam mı geldi? Polislere ödenen banka maaş promosyonları son zamanlarda oldukça fazla tartışılmıştı. EGM'den gelen son açıklama binlerce polisi sevindirdi. EGM açıklamasında banka maaş promosyonlarına zam yapıldığını duyurdu. Buna göre polis maaş banka promosyonu aylık 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.