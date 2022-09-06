Polis banka maaş promosyonu aylık 300 TL mi oldu? Polis promosyonu arttı mı? Polis promosyonu ne kadar oldu zam mı geldi?
Polis banka maaş promosyonu aylık 300 TL mi oldu? Polis promosyonu arttı mı? Polis promosyonu ne kadar oldu zam mı geldi? Polislere ödenen banka maaş promosyonları son zamanlarda oldukça fazla tartışılmıştı. EGM'den gelen son açıklama binlerce polisi sevindirdi. EGM açıklamasında banka maaş promosyonlarına zam yapıldığını duyurdu. Buna göre polis maaş banka promosyonu aylık 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.
2022-09-06 15:08:17
Polis banka maaş promosyonu aylık 300 TL mi oldu? Polis promosyonu arttı mı? Polis promosyonu ne kadar oldu? Polislere ödenen banka maaş promosyonları son zamanlarda oldukça fazla tartışılmıştı. EGM'den gelen son açıklama binlerce polisi sevindirdi. EGM açıklamasında banka maaş promosyonlarına zam yapıldığını duyurdu. Buna göre polis maaş banka promosyonu aylık 104 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.
Polsi maaş promosyonlarında son dakika gelişmesi yaşandı. EGM'den gelen açıklama ile polis promosyonlarna zam yapıldığı açıklandı.
Polis banka maaş promosyonu aylık 300 TL mi oldu?
EGM'den banka polis maaş promosyonlarına ilişkin açıklama geldi. Açıkalamada aylık ödenecek miktarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarılarak yüzde 188 artış sağlandığı bildirildi.Ayrıca promosyonlara her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak.
Polis promosyonu arttı mı?
Polis banka maaş promosyonu yüzde 188 oranında arttı. ''Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur'' ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklandı..
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