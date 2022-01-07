Vakıf Katılım müşteri hizmetleri numarası kaç? Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası olma özelliğini taşıyan Vakıf Katılım Bankası kısa süre içine yüz binlerce kişiye hizmet vermeye başladı. 2015 yılında faaliyete başlayan Vakıf Katılım ürün çeşitliliği ve yenilikçi bankacılık anlayışı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vakıf Katılım müşterileri telefon ve online bankacılık yolu ile de işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor. Vakıf Katılım Bankası'na telefon üzerinden 0850 202 1 202 - 444 44 77 telefonlarından bağlanabilirsiniz.

Vakıf Katılım müşteri hizmetleri numarası kaç? Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası olma özelliğini taşıyan Vakıf Katılım Bankası kısa süre içine yüz binlerce kişiye hizmet vermeye başladı. 2015 yılında faaliyete başlayan Vakıf Katılım ürün çeşitliliği ve yenilikçi bankacılık anlayışı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vakıf Katılım müşterileri telefon ve online bankacılık yolu ile de işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor. Vakıf Katılım Bankası'na telefon üzerinden 0850 202 1 202 - 444 44 77 telefonlarından bağlanabilirsiniz.

Vakıf Katılım Bankası yenilikçi bankacılık anlayışı ile yüz binlerce müşterisine 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Müşterilerin talepleri ve isteklerini online iletişim kanallarından, mobil uygulama üzerinden ve telefon çağrı merkezi üzerinden iletebiliyor.

Vakıf Katılım Bankası müşteri hizmetleri numarası kaç?

Vakıf Katılım Bankası 7/24 telefon üzerinden müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. 0850 202 1 202 ve 444 44 77 telefon numaralarından vatandaşların istek, talep ve önerileri kısa sürede çözüme kavuşuyor. Sadece bir telefon aracılığı ile Şube ve ATM'lerimizden yapabileceğiniz birçok bankacılık işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri temsilcisine bağlanmadan Banka kartı, internet/mobil şube şifre işlemleri gibi hizmetleri telefonunuz tuşları ile belirleyebilirsiniz.

Müşteri temsilcisine bağlanarak birçok bankacılık işleminin yanı sıra ürün ve hizmetlerimize ilişkin detaylı bilgileri de öğrenebilirsiniz.

Vakıf Katılım Bankası iletişim numarası

Müşteri İletişim Merkezi: 0850 202 1 202 - 444 44 77

Müşteri Memnuniyeti Merkezi: 0850 202 1 205

Vakıf Katılım mobil uygulamada

Vakıf Katılım müşterileri mobil uygulama üzerinden de müşterilerine hizmet veriyor. Android ve İOS cihazlarınıza Vakıf Katılım mobil uygulamasını yükleyerek saniyeler içinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Android Vakıf Katılım mobil uygulama

İOS Vakıf Katılım mobil uygulama

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.