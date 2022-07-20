Uzman öğretmenlik eğitim videoları izle | Uzman ve başöğetmenlik eğitim videosu her gün izlenmek zorunda mı? Uzman öğretmenlik eğitimi devamsızlık var mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından biri olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kademelerine yükselebilmek için MEB tarafından verilen eğitimler 18 Temmuz'da başladı. Öğretmenler ÖBA üzerinden eğitimlerin videolarını belirtilen tarihlere kadar izlemek zorunda. Videoları henüz izleyemeyen öğretmenler Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitiminde devamsızlık var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Uzman öğretmenlik eğitim videoları izle | Uzman ve başöğetmenlik eğitim videosu her gün izlenmek zorunda mı? Uzman öğretmenlik eğitimi devamsızlık var mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından biri olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kademelerine yükselebilmek için MEB tarafından verilen eğitimler 18 Temmuz'da başladı. Öğretmenler ÖBA üzerinden eğitimlerin videolarını belirtilen tarihlere kadar izlemek zorunda. Videoları henüz izleyemeyen öğretmenler Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitiminde devamsızlık var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Öğretmenlere 2022 yılından itibaren mesleki kariyer fırsatı tanındı. Öğretmenlik mesleğinde geçirdiği süreye bağlı olarak öğretmenlere uzman öğretmen ve baş öğretmen olma fırsatı sunuldu. Geçtiğimiz aylarda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri için başvurular alınmaya başlanmıştı. Başvurular tamamlandı ve eğitimler başladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri online olacak ve ÖBA üzerinden yapılacak. ÖBA'da belirlenen konulara ait ders videoları öğretmenler tarafından izlenmek zorunda.

Uzman öğretmenlik eğitimi videolarını izlemek için ÖBA'ya giriş yapmak gerekiyor. Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek. Yazılı içerikler de ayrıca ÖBA'da paylaşıldı. Eğitim başlatıldığında veya "eğitime devam et" seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan "Eğitim Hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer alıyor ancak sadece yazılı içeriğin okunmasıyla "eğitimi tamamlama şartı" yerine getirilmiş sayılmıyor.

Uzman ve başöğetmenlik eğitim videosu her gün izlenmek zorunda mı?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri ÖBA üzerinden 18 temmuz-5 eylül arasında tamamlanması gerekiyor. Videoları isterseniz 1 günde isterseniz de size uygun olan saat aralıklarında bitirebilirsiniz. Videoları tamamlayamayanlar eğitimi de tamamlamamış sayılacak.

Uzman öğretmenlik eğitimi devamsızlık var mı?

Eğitim videoları 6 Eylülden itibaren erişime kapatılacak olup 5 eylüle kadar tüm 180 saatlik eğitim videolarını eksiksiz izlemeniz gerekiyor. Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır.

Uzman öğretmenlik sınavı hangi konulardan soru çıkacak?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu bilgileri paylaştı: Sınav, eğitim programı konularından yapılacağından adaylar sınavda yazılı doküman içeriğinden sorumlu olacak. İşitme engelli öğretmenler için, eğitimde kullanılacak videolara işaret dili eklendi. Görme engelli öğretmenler için yazılı dokümanlara da erişebilirlik çalışması yapıldı.

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